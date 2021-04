Artilheiro do São Paulo, Pablo diz o que Crespo mudou em seu jogo: ‘Mestre na posição’

Pablo deixou sua marca para abrir o placar em favor do São Paulo nesta quinta-feira (29) na vitória por 2 a 0 e cima do Rentistas na Conmebol Libertadores. Na temporada 2021, sob o comando de Crespo, o camisa 9 vem recebendo mais oportunidades do que antes.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Não à toa, este foi seu quarto gol na temporada, assumindo o topo da artilharia da equipe na temporada de forma isolada, em nove partidas.

Após a partida, em entrevista coletiva, o atacante celebrou mais um gol e destacou a importância e os conselhos de Crespo, ex-atacante, para seu crescimento e evolução na atual temporada.

“Mister me dá muitos conselhos. Ele era mestre na posição, entendia tudo e está me dando muita confiança e coragem para fazer os movimentos e os gols”, disse o centroavante.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Espero corresponder da melhor maneira possível sempre. Quando eu estiver no campo, espero corresponder. É isso que esperam de mim, para isso que fui contratado”, completou.

A boa fase não fica só com Pablo. O São Paulo atingiu a marca de oito vitórias seguidas na temporada e é o líder absoluto do Grupo E da Libertadores, com seis pontos em dois jogos. O time marcou cinco gols e não sofreu nenhum, até o momento.