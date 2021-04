Artista usa drones e câmera para criar ‘pinturas de luz’ no ar

Na última sexta-feira (16), um canal do YouTube chamado Children Of Darklight TV publicou um vídeo relatando os bastidores de sua mais nova façanha: o desenho de um jogador de futebol feito no ar. Nas imagens, é possível ver um artista e sua equipe controlando um conjunto de drones, equipados com pequenas lâmpadas LED, e uma câmera, utilizada para capturar imagens em longa exposição que revelarão “a pintura”.

O método para criar “pinturas com luz” consiste em capturar imagens em longa exposição em cenários predominantemente escuros, onde um indivíduo ou objeto “escreve” ou “desenha” no ar utilizando um ponto de luz, como uma lanterna, por exemplo. O resultado dessa configuração é um rastro luminoso, produzido após manter o obturador da câmera aberto por 1 ou mais segundos, expondo o sensor interno a um longo período de captação de luz.

Entretanto, a equipe do Children Of Darklight TV foi além e, em parceria com a empresa UMILES Group, implementou o uso de drones em seu fluxo de trabalho, para criar além de uma bela fotografia, uma animação precisa de uma “pintura de luz”. Ao todo, foram utilizados 5 dispositivos pré-programados para efetuar um voo até uma posição específica, para que somente depois ligassem suas lâmpadas LED e percorressem um trajeto determinado, formando a figura.

Software demonstrando o percurso a ser realizado pelos 5 drones. (Fonte: Children Of Darklight TV, YouTube / Reprodução)Fonte: Children Of Darklight TV

Limitados pela bateria dos drones e um restrito toque de recolher, em razão da quarentena pela Covid-19, os artistas possuíam apenas quatro tentativas para realizar o feito. Como o desenho precisaria ser feito em uma grande escala, cada um dos drones ficou responsável por uma região do corpo do jogador. Felizmente, a câmera Olympus OM-D E-M1 Mark II, equipada com a lente Olympus 7 – 14mm f/2.8 Pro, foi capaz de registrar o show luminoso, garantindo o sucesso do experimento. Confira o resultado abaixo:

(Fonte: Children Of Darklight TV, Youtube / Reprodução)Fonte: Children Of Darklight TV