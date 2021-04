As 10 melhores minisséries da HBO

A HBO é mundialmente conhecida por produções criativas e repletas de ótimos recursos técnicos. Além de filmes e séries muito famosos, como Game of Thrones, a emissora também é fortemente conhecida por suas minisséries. Todos os anos, muitas delas estão concorrendo a premiações, como o Emmy e o Globo de Ouro.

Dessa forma, confira nesta lista, baseada no ranking do IMDb, as melhores minisséries da HBO para assistir agora mesmo!

10. Angels in America

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Adaptada diretamente de uma peça de teatro, Angels in America teve seus episódios escritos por Tony Kushner e dirigidos por Mike Nichols.

Entre os temas apresentados na trama, estão o contágio da AIDS, a homofobia subsequente, a política da era de Ronald Reagan (nos anos 1980) e o realismo mágico da literatura. Al Pacino, Meryl Streep e Emma Thompson estão no elenco.

9. The Third Day

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Lançada em 2020 e protagonizada por Jude Law ao lado de Katherine Waterston e Naomie Harris, The Third Day narra as viagens individuais de um homem e de uma mulher que chegam a uma ilha misteriosa em momentos diferentes. Progressivamente, o público acompanha o desenvolvimento e a obsessão que ambos têm com o local.

8. Sharp Objects

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Baseada no romance de estreia de Gillian Flynn, a minissérie, bastante aclamada pela crítica, aborda a saga de Camille Preaker (vivida por Amy Adams), uma repórter policial que luta contra o alcoolismo.

Quando ela precisa retornar à sua cidade natal para investigar o assassinato de duas meninas, acaba lidando com seus traumas do passado ao ser confrontada constantemente pelas lembranças que estão espalhadas pelo local — incluindo uma mãe com olhar extremamente severo e crítico.

7. Mildred Pierce

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Lançada em 2011, Mildred Pierce tem Kate Winslet, Guy Pearce, Evan Rachel Wood e Melissa Leo nos papéis principais. A trama apresenta a personagem-título, uma mãe superprotetora que se separou do marido durante um período conhecido como Grande Depressão.

Para conseguir se recuperar, Mildred abre seu próprio negócio: um restaurante. Enquanto tenta equilibrar as finanças, acaba se apaixonando novamente e tenta, desesperadamente, conquistar a confiança de sua filha mais velha.

6. Watchmen

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Muito famosa nos quadrinhos, Watchmen já foi adaptada em outras ocasiões. Dessa vez, em formato de minissérie, a história de Alan Moore ganha uma atualização.

Mesclando a saga dos heróis com questões muito relevantes da atualidade — que vão desde a brutalidade policial até a ameaça de aniquilação nuclear —, personagens memoráveis estão de volta, como Ozymandias (Jeremy Irons) e Doutor Manhattan (Yahya Abdul-Mateen III), além de apresentar Sister Night (Regina King).

5. I May Destroy You

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Criada e estrelada por Michaela Coel, essa minissérie é composta de 12 episódios. Na trama, Arabella é uma jovem inglesa que quer apenas reconstruir sua vida após ser estuprada. Com o passar do tempo, ela quer investigar quem cometeu essa violência tão forte e traumática contra o corpo dela.

4. Chernobyl

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Ao longo de cinco episódios, Chernobyl apresenta uma narrativa extraordinária acompanhada de um rigor técnico primoroso. O desastre nuclear em Chernobyl e sua tragédia subsequente estão expostos ao público, funcionando também como um retrato bastante cru sobre as consequências causadas por esse grande evento traumático na história da humanidade.

3. Band of Brothers

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Produzida por figuras consagradas do cinema (Tom Hanks e Steven Spielberg) , essa minissérie é considerada por muitos como uma das melhores histórias de guerra já feitas. Lançada em 2001, a produção conta com a participação de um grandioso elenco, focado nos membros do 506° Regimento de Infantaria Paraquedista.

Com grandes momentos em cena, Band of Brothers consegue mostrar excelentes momentos antagônicos da equipe, que vão da ansiedade pela ação da guerra ao cansaço extremo.

2. Olive Kitteridge

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Estrelada por Frances McDormand, Richard Jenkins e Bill Murray, Olive Kitteridge se apresenta como um interessante estudo de personagem a partir do ponto de vista da incompreensão. Em apenas quatro episódios, os espectadores assistem a uma professora severa precisando lidar com sua depressão enquanto questões familiares vêm à tona.

1. The Night Of

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Ao longo de oito episódios, os espectadores têm grandes dúvidas sobre a conduta de Nasir Khan (Riz Ahmed), um jovem americano descendente de paquistaneses que se envolve em um crime bastante assustador.

Para além das questões identitárias que a produção provoca, há uma investigação ocorrendo em paralelo às tramas individuais dos personagens, incluindo o advogado de Nasir, o excêntrico Jack Stone (vivido por John Turturro).