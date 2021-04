As 20 melhores franquias do cinema, segundo a crítica

Franquias de cinema existem há décadas. Desde os Monstros da Universal, na década de 1930, os estúdios já pensavam em aproveitar o sucesso de um filme para conquistar o público com o próximo lançamento.

Conforme o tempo passou, esse tipo de produção em sequência foi ganhando mais destaque, principalmente com adaptações literárias, que, além de facilitar a construção de uma série de filmes, também é uma tentativa de levar os fãs dos livros para o cinema. Isso aconteceu com James Bond, a partir de 1962, e continua até os dias de hoje, expandindo a atenção dos estúdios para os quadrinhos também.

Porém, como definir quais franquias funcionam e quais não? Embora seja difícil oferecer uma resposta muito objetiva, uma das opções é olhar para as notas dos críticos. Dessa maneira, nós apresentamos abaixo as 20 franquias mais populares do cinema, com base na média de aprovação no Metacritic.

A lista incluiu apenas franquias que tinham quatro ou mais filmes com notas atribuídas no site — o que significa que Matrix e De Volta para o Futuro ficaram de fora —, e excluiu filmes de terror e franquias de animação.

20. James Bond — 62.1%

“Meu nome é Bond, James Bond”. Uma das frases mais clássicas da história do cinema, repetida por seis atores em 24 filmes oficiais. O espião mais famoso de Hollywood e uma das franquias mais duradoras de Hollywood não tinham como ficar de fora da lista.

19. Batman — 62.3%

Um dos maiores heróis do quadrinho não poderia ficar de fora dessa lista. O icônico Batman já foi retratado de inúmeras maneiras, desde o gótico de Tim Burton, passando pelo excêntrico de Joel Schumacher, até o realista e soturno de Nolan. São tantos filmes e tantas interpretações marcantes, que asseguraram o 19º lugar.

16 (empatado). Hannibal Lecter — 62.4%

O maior serial killer do cinema, em uma das mais icônicas atuações de Anthony Hopkins. O ator Brian Cox também já viveu o assassino canibal em uma outra versão menos conhecida, mas não menos importante, garantindo o 16º lugar na lista.

16 (empatado). Planeta dos Macacos — 62.4%

Umas das mais importantes obras da ficção científica, Planeta dos Macacos foi um filme revolucionário para a sua época, que gerou uma série de filmes durante a década de 1970, um remake de qualidade questionável em 2001, mas que conseguiu renascer com uma nova trilogia, a partir de 2011.

16 (empatado). Exterminador do Futuro — 62.4%

A franquia Exterminador do Futuro teve um início promissor, com uma sequência capaz de superar o primeiro filme, mas que desde o terceiro capítulo começou a decair. Se por um lado O Exterminador do Futuro: Gênesis jogou o nível da franquia para baixo, os dois primeiros filmes conseguiram compensar, fazendo com que ela ficasse empatada com Hannibal e Planeta dos Macacos.

15. Star Trek — 62.5%

Star Trek é uma das franquias mais populares entre os fãs de ficção científica. Só no cinema, os filmes conseguiram um público considerável, que foi muito além dos fãs da série clássica, com excelentes discussões filosóficas, abordagens científicas e lutas não tão convincentes.

14. X-Men — 62.8%

Quando o primeiro filme dos X-Men estreou, em 2000, ele marcou o início da era moderna dos heróis no cinema. De lá pra cá foram 11 filmes que nem sempre mantiveram a qualidade que os mutantes mereciam, mas foi o suficiente para ficar com a 14ª posição na lista.

13. Ocean’s — 63.8%

Onze Homens e um Segredo começou como um despretensioso e divertido filme, que teve como principal destaque um elenco excelente e carismático. O filme deu tão certo que gerou duas sequências e um spin-off, que conseguiram manter a mesma fórmula do sucesso.

12. Os Muppets — 65.6%

Os Muppets foram uma franquia muito popular até a década de 1990, mas que hoje está meio esquecida. Isso não significa que os carismáticos bonecos tenham perdido a sua relevância. Seus filmes sempre tiveram uma boa aceitação de público e crítica, como esta lista demonstra bem.

11. Homem-Aranha — 67.8%

O Amigão da Vizinhança tem uma popularidade tão grande, que mesmo longe do MCU conseguiu se firmar como um dos heróis mais populares do cinema. Seus filmes funcionam bem com o público e com a crítica, e ajudaram no início da nova era dos heróis no cinema.

10. Indiana Jones — 68%

Harrison Ford foi um ator que soube escolher seus papéis para alavancar a sua carreira. E em Indiana Jones ele se tornou o exemplo do herói para filmes de aventura, algo que se mantém até os dias de hoje.

8 (empatado). Jogos Vorazes — 68.3%

Jogos Vorazes já era uma franquia muito popular na literatura e se beneficiou de um momento em que o cinema estava lançando produções distópicas focadas em um público mais jovem. Com isso, os quatro filmes conseguiram quase US$ 3 bilhões nos cinemas e mantiveram uma boa média entre os críticos.

8 (empatado). Millennium — 68.3%

Outra franquia que vem da literatura, Millennium narra uma saga sobre abusos e investigação jornalística de maneira densa. O jornalista sueco Stieg Larsson, criador da série, partiu de uma experiência pessoal e tanto a versão sueca, quanto a produção Hollywoodiana mantém a mesma atmosfera de tensão narrada nos livros.

7. MCU — 68.4%

O MCU é sem dúvida um dos melhores (e maiores) exemplos de franquia de sucesso. Porém, se por um lado os muitos filmes ajudaram a elevar os filmes de heróis a um outro nível, os mais de 20 filmes — até o momento — oscilam muito, com Pantera Negra conseguindo 88% de aprovação, e Thor: Mundo Sombrio apenas 54%.

6. Bourne — 69.0%

Hoje, John Wick se tornou a grande referência em direção e edição de filmes de ação. Mas no começo dos anos 2000, foi A Identidade Bourne que criou uma tendência, com cortes rápidos em sequências de luta já bem coreografadas.

5. Star Wars — 69.6%

Star Wars é uma franquia que desde o seu primeiro filme conseguiu se autopromover muito bem. A franquia conquistou milhões de fãs no mundo todo e ao longo de várias gerações segue como uma das mais populares e amadas da história do cinema.

4. Missão: Impossível— 69.7%

Missão: Impossível foi uma franquia que demorou para se tornar popular. Os três primeiros filmes ficaram abaixo dos 70% no Metacritic. Porém, a partir de Protocolo Fantasma, em 2011, ela se tornou uma das principais referências para filmes de ação e espionagem.

3. Harry Potter — 73%

Harry Potter foi uma das franquias que ajudaram a popularizar a ideia de trabalhar uma história ao longo de vários anos. O sucesso do primeiro filme fez com que a Warner investisse cada vez mais nos filmes e o resultado é o terceiro lugar na lista.

2. Terra Média de Tolkien — 76.0%

A trilogia O Senhor dos Anéis é um verdadeiro milagre dos cinemas. E uma prova disso é que mesmo com o fracasso de crítica e público que foi a adaptação cinematográfica de O Hobbit, a saga do anel fez com que o universo do Tolkien ficasse em segundo lugar.

1. Mad Max — 77.8%

Tem vários fatores que fizeram Mad Max ficar em primeiro lugar. A primeira delas é que são apenas quatro filmes na franquia. E como todos eles conseguem manter em um mesmo nível de produção, a nota se manteve alta. Mas o que fez a diferença e ajudou a jogar a nota mais para cima foi Mad Max: Estrada da Fúria, que teve aprovação de 90% no Metacritic.