As aulas do professor Tiago Leifert no BBB21 · .

Além de apresentador do Big Brother Brasil 21, Tiago Leifert assumiu um novo papel na atual temporada do reality da Globo. Agora, ele também é um professor que orienta telespectadores e confinados sobre temas que vão desde o racismo e a importância de um jogo limpo até o lembrete de que embalagens produzidas com fécula de mandioca não são comestíveis.

As aulas do jornalista são ministradas conforme o andamento do próprio jogo e a repercussão que as atitudes dos participantes provocam fora da casa. Quando Lucas Penteado desistiu do reality, Leifert relembrou um dos principais conceitos do mundo esportivo, o fair play, para questionar o tratamento que o ator recebeu de Karol Conká, Lumena Aleluia, Projota e Nego Di.

Tiago também ensinou a importância de ter um posicionamento dentro da casa. Não importa a atividade, ele puxa a orelha dos brothers que “pipocam” ou que criticam os rivais pelas costas, mas não têm coragem de falar a verdade na cara. Quando Sarah Andrade passou a debochar da pandemia da Covid-19, o titular alertou sobre o período crítico que a população mundial vive.

Na última semana, após o comentário de Rodolffo Matthaus sobre o cabelo de João Luiz Pedrosa, Leifert “interrompeu o jogo” para debater o racismo e a gravidade da fala do sertanejo. E, com o público de casa, o contratado da Globo caiu no riso ao reforçar o descarte correto das embalagens produzidas com insumos extraídos da planta.

Confira cinco lições de Tiago Leifert no Big Brother Brasil 21:

Fair play

Após protagonizar o primeiro beijo entre dois homens na história do BBB, Lucas se desentendeu com outros confinados e desistiu da competição. Famosos como Neymar Jr., Tatá Werneck e Deborah Secco mandaram mensagens de apoio para o ator, assim como o apresentador, que conversou com o ex-brother sobre o caso.

No programa ao vivo de 7 de fevereiro, Tiago reforçou a importância de manter um jogo limpo dentro do reality, o que ocasionou uma crise de choro em Lumena. “Em alguns momentos, alguns de vocês faltaram com fair play, aquele momento em que o adversário se machuca e você chuta a bola pra fora para ajudar o adversário a levantar. Em alguns momentos, faltou estender a mão”, alertou Leifert.

Proibido pipocar

Assim como o público, Tiago observa o que os confinados fazem durante a vigilância das câmeras. E, para promover o fogo no parquinho, o titular pede um posicionamento dos participantes. Quando Sarah Andrade deixou o reality, o apresentador cobrou cinco vezes o palpite de Fiuk sobre quem seria eliminado, mas o ator fugiu da resposta em todas as tentativas.

No Jogo da Discórdia exibido em 5 de março, Leifert foi direto ao ponto quando percebeu que Thaís Braz tentou pipocar: “Gente, que dificuldade vocês têm. Quem é o pior jogador, quem joga sujo e quem é o melhor jogador? Não é difícil, na boa. Vocês falam nas costas, tem que falar na frente!”.

Gravidade da pandemia

Um dos fatores que contribuiu para a queda na popularidade de Sarah no BBB21 foi o debocha da sister com relação à pandemia da Covid-19. No confinamento, ela chegou a dizer que não foi infectada pelo vírus porque “Deus a ama”.

Com a nova onda da doença e a repercussão negativa das falas, Tiago alertou os confinados sobre a gravidade da situação no país, o que também serviu como uma indireta para a aliada de Gilberto Nogueira.

“A segunda onda veio muito pesada. Então, se vocês acham que melhorou, vão sair e está tudo bem, não é o caso! A gente ainda está no meio da pandemia! Sei que vocês olham as festas e falam: ‘Nossa, deve estar tudo bem!’. Não está!”, disse Leifert.

Debate sobre racismo

Quando João Luiz desabafou no Jogo da Discórdia sobre o comentário de Rodolffo, o debate sobre preconceito repercutiu nas redes sociais e nos programas da Globo. Após encerrar a votação que eliminou o cantor, Tiago promoveu ao vivo uma conversa de homem branco para outro homem branco sobre o problema presente na fala do goiano.

“Um cabelo black power, que é o cabelo do João, não é um penteado, é mais do que um penteado, é um símbolo de resistência. Até pouquíssimo tempo, [esse cabelo] foi associado a uma coisa suja, a uma coisa feia, não existia cosmético. É por isso que quando a gente faz um comentário sobre o penteado do João, do que o João sente. O black é a coroa”, pontuou.

‘Não é para comer’

Viih Tube, Thaís e João Luiz participaram do almoço do líder, dinâmica patrocinada por um aplicativo de delivery. Quando descobriram que as embalagens do pedido eram biodegradáveis e feitas com insumos extraídos da mandioca, sem nenhum motivo específico, os confinados decidiram experimentar o “produto”.

Após o VT da atividade, Tiago riu da situação e reforçou o recado: “Só um detalhe: a embalagem de mandioca, amiga da natureza, é uma excelente ideia, sustentável. Mas, obviamente, não é comestível, não é para comer a embalagem. A ideia da Thaís não é boa, não tentem comer a embalagem, não é comida”, ensinou o mestre.

