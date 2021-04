As Aventuras de Paddington 2: filme ultrapassa Cidadão Kane; entenda!

A nota de As Aventuras de Paddington 2 ultrapassou a do filme icônico de Orson Welles, Cidadão Kane, no Rotten Tomatoes. A sequência live-action de 2017 foi aclamada pela crítica e pelo público após seu lançamento, oferecendo não apenas um retorno às vidas do urso homônimo e da família Brown, mas também apresentando novos personagens memoráveis.

Dublado por Ben Whishaw, a vida de Paddington no Peru foi brevemente apresentada antes do urso aventureiro embarcar em um navio para Londres em busca de novos horizontes.

Com seu elenco impressionante e tom sentimental, o filme ganhou destaque com uma ampla faixa demográfica, garantindo a sua sequência.

(Warner Bros. Pictures/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Pictures

Contudo, o mais surpreendente em Paddington 2 foi como ele parecia superar facilmente a diversão e boa qualidade de seu antecessor, ainda que sua bilheteria não tivesse o alcançado.

Agora, quatro anos após seu lançamento, o filme de Paul King acaba de atingir um novo marco impressionante: com uma pontuação perfeita de 100% no Rotten Tomatoes, ele acaba de ultrapassar o clássico de 1941, Cidadão Kane, depois que uma crítica negativa de 80 anos recém descoberta do Chicago Tribune baixou a aclamada obra de Orson Welles de uma pontuação de 100% para 99%.

Por décadas desde seu lançamento, Cidadão Kane foi considerado o melhor filme já feito. Entretanto, pelo menos um crítico, em 1941, não pareceu concordar com isso. Contudo, a descoberta agradou aos fãs de Paddington 2, muitos dos quais vem comemorando as notícias nas redes sociais.

(RKO Productions/Reprodução)Fonte: RKO Productions

Mesmo assim, o real desejo do público da comédia é ver uma terceira parte dessa história atingir as grandes telas. O novo marco da franquia certamente fez esse objetivo estar um passo mais perto.

As Aventuras de Paddington 3 já foi confirmado e entrou em pré-produção em fevereiro deste ano.