A pandemia do novo coronavírus impôs uma série de dificuldades logísticas para as competições de futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.

Os calendários de praticamente todas as competições acabaram sendo drasticamente alterados, e não é incomum o adiamento de partidas.

Outra prática que acabou se tornando comum foi o deslocamento de partidas de um estado para o outro por conta das diferenças nas regras de distanciamento social.

No caso das competições internacionais, como as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, a situação é ainda pior.

Entenda como toda essa situação tem deixado o mercado da bola mais agitado e como você deve lidar com isso quando for fazer suas apostas em futebol!

Cancelamento de partidas e novas imposições da FIFA

Não é segredo para ninguém que boa parte dos jogadores que compõe as Seleções Sul-Americanas jogam em clubes europeus, é foi justamente uma nova decisão da FIFA nos últimos meses que complicou a situação para a CONMEBOL.

Na nova resolução, os clubes não são obrigados a liberar jogadores para as datas FIFA para os países que estão na “lista negra” da pandemia, o que inclui o Brasil.

Caso liberados, os jogadores teriam que passar por um período de quarentena de, no mínimo, 5 dias antes de poder voltar a jogar por seus clubes, o que acaba inviabilizando a liberação dos atletas para defender a Seleção.

Para evitar desfalques importantes, e por própria medida de segurança, a CONMEBOL decidiu adiar a jornada dupla da fase Eliminatória que estava prevista para o final de março.

Através de comunicado em suas redes sociais, a CONMEBOL deixou claro que está trabalhando com a FIFA para uma solução e remarcar as partidas, que por enquanto seguem com as datas em aberto.

Como essa situação afeta o mercado de apostas em futebol

Uma das principais mudanças que os apaixonados por apostas em futebol notaram desde o começo da pandemia em 2019 é que as partidas e competições se tornaram muito mais imprevisíveis, com datas remarcadas e mais desfalques de jogadores.

Isso exige ainda mais atenção quando você for dar seus palpites, principalmente em partidas internacionais.

Esse é um bom momento para jogar com mais calma, já que as apostas de longo prazo se tornam mais arriscadas, então se mantenha sempre bem-informado sobre o que está acontecendo no mundo da bola!

Especialistas apontam possíveis soluções para evitar novos adiamentos

Para muitos especialistas em futebol, uma das formas de evitar novos adiamentos, o que pode acabar afetando a Copa do Mundo como um todo, como aconteceu com a Olímpiadas, uma das soluções seria mover as partidas para a Europa.

As partidas da reta final das Eliminatórias Sul-Americanas poderiam ser movidas para Portugal ou Espanha, facilitando assim o acesso aos jogadores que já estão atuando nos clubes europeus, diminuindo os riscos de contaminação.

Essa seria uma das soluções para o problema, basta saber se a CONMEBOL e a FIFA conseguiriam chegar a um acordo sobre a situação.