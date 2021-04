as transmissões da Libertadores no FOX Sports

A fase de grupos da Conmebol Libertadores começa nesta terça-feira (20), com três transmissões ao vivo dos canais Disney. Ao todo, serão sete partidas exibidas pelo FOX Sports, com cobertura em tempo real do ESPN.com.br e do ESPN App, com vídeos de lances e gols, e pré e pós-jogos na ESPN Brasil.

A rodada começa às 19h15* desta terça, com o Santos em campo contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no FOX Sports. No mesmo horário, no FOX Sports 2, o Argentinos Juniors, da Argentina, enfrenta o Nacional, do Uruguai, pelo grupo F (sem brasileiros).

2 Relacionado

O Flamengo também estará no FOX Sports, ao vivo, às 21h30, na partida contra o Vélez Sarsfield, na Argentina. Logo em seguida, às 23h, na ESPN Brasil e no ESPN App, o Linha de Passe faz a cobertura completa da partida e também dos jogos que aconteceram mais cedo.

Na quarta (21), o único brasileiro nos canais FOX Sports será o Palmeiras, com a transmissão ao vivo do duelo contra o Universitario, do Peru, às 21h. Às 23h25, mais uma vez, o Linha de Passe chega na ESPN Brasil e no ESPN App com as melhores análises de tudo que rolou.

Também às 21h de quarta, Independiente del Valle-EQU e Defensa y Justicia-ARG duelam pelo grupo do Palmeiras, ao vivo, no FOX Sports 2. Mais tarde, às 23h, no FOX Sports, jogam Unión La Calera-CHI x LDU-EQU, em partida da chave G, a mesma do Flamengo.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Para fechar o pacote de transmissões, na quinta (22), o Fluminense faz jogaço contra o River Plate-ARG, às 19h, ao vivo, no FOX Sports. Tudo do pós-jogo, você assiste no SportsCenter, na ESPN Brasil e no ESPN App, às 21h, assim que a bola parar de rolar no Rio de Janeiro.

*Todos os horários são o de Brasília

Veja todas as transmissões:

TERÇA-FEIRA

19h15 – Santos-BRA x Barcelona-EQU – FOX Sports

19h15 – Argentinos Juniors-ARG x Nacional – FOX Sports 2

21h30 – Velez Sarsfield-ARG x Flamengo-BRA – FOX SPorts

QUARTA-FEIRA

21h – Universitario-PER x Palmeiras-BRA – FOX Sports

21h – Independiente del Valle-EQU x Defensa y Justicia-ARG – FOX Sports 2

23h – Uníon La Calera-CHI x LDU-EQU

QUINTA-FEIRA

19h – Fluminense-BRA x River Plate-ARG – FOX Sports