As Vanguardas Europeias: Fauvismo – Notícias Concursos

O Fauvismo: vai cair na sua prova!

O Fauvismo é um movimento artístico que fez parte das Vanguardas Europeias do século XX.

O assunto aparece em diversas questões de artes, principalmente nos vestibulares da UEL e da Unesp e na prova do ENEM.

O Fauvismo: Definição

O Fauvismo, também chamado de Fovismo, foi um movimento artístico parte das Vanguardas Europeias, do século XX.

O movimento, associado, principalmente à pintura, se originou na França, entre os anos de 1905 e 1907.

O Fauvismo: Introdução

O Fauvismo tem como principal característica a utilização da cor pura, sem misturas. Essa estratégia utilizada pelos artistas fauvistas buscava criar volume, relevo e perspectiva às obras.

O movimento se iniciou no ano de 1901. Porém, foi reconhecido oficialmente como uma corrente artística parte das Vanguardas Europeias no ano de 1905.

A primeira aparição pública dos artistas fauvistas aconteceu no Salão do Outono, evento que ocorreu em Paris, no ano de 1905. em Paris. Posteriormente, em 1906, uma nova exposição seria organizada pelos artistas, no Salão dos Independentes. Essa ocasião foi de extrema importância para o grupo, uma vez que nela eles receberam o nome de les fauves, expressão que, em francês, significa “as feras”, devido às fortes cores sólidas presentes nas obras.

O Fauvismo: Características

O Fauvismo buscava retratar temas alegres e leves, evitando temas de crítica social e profundos. Os artistas não possuíam preocupação política ou com temas relevantes de sua época.

As obras eram produzidas com o uso de cores fortes, vibrantes e sólida, como o verde, o amarelo, o vermelho e o azul. Essas tonalidades de cores eram utilizadas de forma arbitrária e sem nenhuma preocupação em criar uma correspondência com o real. Os diferentes usos eram pensados com o objetivo de destacar o volume e delimitar diferentes planos, criando, assim, profundidade.

Além disso, podemos citar como importantes características do Fauvismo:

Influência da arte pós-impressionista

Inexistência do compromisso de representar fielmente a realidade

Uso arbitrário das cores

Uso de cores sólidas e puras

Influência da arte primitivista.

O Fauvismo: Principais artistas

O Fauvismo possui alguns nomes muito importantes. Entre eles, podemos citar: