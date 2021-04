Às vésperas da Libertadores, Abel Ferreira tenta evitar pior sequência no comando do Palmeiras

A estreia do Palmeiras na Libertadores da América se aproxima e o momento da equipe não anima. Sem vencer há três partidas, perdendo dois títulos no caminho, o Verdão pode atingir a sua pior sequência desde a chegada do treinador Abel Ferreira, que passou a comandar a equipe no início de novembro.

Com o português, o Maior Campeão Nacional não foi capaz de superar seus adversários em quatro oportunidades consecutivas apenas uma vez, nos jogos que antecederam a final da Copa do Brasil. Contra Coritiba, São Paulo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro o time perdeu dois e empatou outras dois embates.

No momento atual, porém, os resultados ruins custaram taças e, com isso, algumas camadas da torcida começaram a criticar o trabalho realizado. A maioria, porém, demonstrou, através das redes sociais, que apoia o treinador e o projeto por ele liderado.

Buscando amenizar a pressão na estreia da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira buscará a vitória contra o Botafogo-SP, neste domingo, às 20h (horário de Brasília), em Ribeirão Preto.