Às vésperas enfrentá-lo pela Champions League, Jürgen Klopp tece elogios a Vinícius Júnior em entrevista coletiva

Amanhã, será conhecido o classificado do confronto entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), em Anfield. No jogo de ida, os merengues venceram por 3 a 1. Um jogador em específico obteve grande destaque: Vinícius Júnior. O brasileiro marcou dois gols e decidiu a partida em favor da equipe espanhola.









Em entrevista coletiva pré-jogo concedida nesta terça-feira (13), o técnico dos Reds, Jürgen Klopp, elogiou as recentes atuações de Vinícius Júnior: “Fiquei impressionado, mas não surpreendido. Todo mundo sabe porque o Real Madrid o contratou. Planos especiais para pará-lo? No primeiro gol eu não tinha. Mas temos que impedir que a bola chegue até ele, isto está claro”.

Na atual temporada, o atacante brasileiro foi titular em 21 das 38 oportunidades que entrou em campo. Foram seis gols marcados até o momento, sendo três pela Liga dos Campeões e outros três pelo Campeonato Espanhol. No clássico diante do Barcelona, o técnico Zinédine Zidane o substituiu no decorrer do jogo.

Sobre as chances de classificação do Liverpool, Klopp diz qual deve ser a estratégia para buscar a vaga: “Temos que defender bem. Eles têm muita qualidade, basta rever o primeiro gol que fizeram, com o passe do Toni Kroos. Que qualidade! Mas não vamos inventar nada, vamos usar as ferramentas normais do futebol”.

O vencedor deste confronto enfrenta quem passar de Porto e Chelsea nas semifinais da Champions League. Na partida de ida, a equipe inglesa venceu pelo placar de 2 a 0, obtendo uma boa vantagem.