O técnico Abel Ferreira se manifestou sobre as reações de torcedores do Palmeiras diante do momento da equipe. De acordo com o português, a equipe tem recebido muito apoio, mas também há quem faça cobrança de forma “covarde”.

“Agradecer a todos os palmeirenses que estão em contato comigo e com a equipe. Têm sido extraordinários. Têm a coragem de falar conosco, de nos agradecer, de nos incentivar. Às vezes encontramos alguns covardes que se escondem atrás de muros e de algumas redes sociais”, disse Abel em entrevista ao SBT.

“Aqui uma hora tem um segundo. A moeda de hoje é a velocidade, não é o Real, nem o Dólar, nem o Euro”, completou.

Os protestos de uma parcela da torcida ocorreram após as derrotas na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além do clássico contra o São Paulo.