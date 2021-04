Aspirante a político, Luciano Huck comete gafe com senadora do MDB · .

Aspirante a político, Luciano Huck cometeu uma gafe com a senadora Simone Tebet, do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) do Mato Grosso do Sul. O apresentador chamou a advogada para uma reunião em sua mansão em 22 de fevereiro, mas sem se atentar que era o aniversário da convidada –que não recebeu nem um parabéns pela data.

De acordo com a coluna de Ancelo Gois no jornal O Globo, Huck não serviu “nem um brigadeiro” para Simone, que saiu de mãos abanando. A falha do titular do Caldeirão teria sido citada em uma roda de conversa como “falta de traquejo político” do marido de Angélica.

De olho nas eleições de 2022, Luciano Huck debochou da possível candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e vem cobrando o presidente Jair Bolsonaro por sua atuação desastrosa na pandemia da Covid-19, além de apoiar a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a condução do presidente no combate à crise sanitária.

O comunicador ainda não definiu se será candidato à presidência no ano que vem. Huck, que ficou perto de disputar o pleito de 2018, mas desistiu, sempre participa de debates com entidades e lideranças políticas, já apoiou candidatos e é um dos responsáveis por patrocinar o RenovaBR, grupo que defende a “renovação política” e conseguiu eleger 147 políticos para cargos legislativos e executivos municipais em 2020.

Como adiantou o .,executivos da Globo e membros da família Marinho estão pressionando Huck a adiar sua entrada na política para assumir o lugar que Fausto Silva deixará vago no ano que vem. Tentam convencê-lo de que sua eventual candidatura poderá ser muito prejudicial à emissora e que chegou o momento de o apresentador ocupar o horário mais nobre do entretenimento dominical, de se tornar o “rei dos domingos”.