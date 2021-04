Presa dentro de uma jaula, Lurdes (Regina Casé) perceberá que Thelma (Adriana Esteves) é ainda mais perigosa do que imagina em Amor de Mãe. A babá matará a charada e descobrirá que a dona da Tasca do Passeio matou Rita (Mariana Nunes) sem dó nem piedade. A comerciante assumirá o crime e ainda tocará o terror em cima da refém na novela das nove da Globo.

A vilã dará mole ao atender um telefonema de Eudésio (Wilson Rabelo) na frente da avó de Brenda (Clara Galinari) no folhetim de Manuela Dias. Ela dará a entender que deu um cala-boca em dinheiro para o antigo funcionário do Hospital do Passeio, a fim de dificultar a busca da nordestina por Domênico.

“Ai minha, paciência! Só o que me faltava agora é esse velho ressurgindo das cinzas”, reclamará a víbora, antes de atender o celular. “Seu Eudésio, eu já te falei que a sua filha não precisa me visitar. Eu doei R$ 20 mil para o tratamento dela por caridade, não foi para ninguém ficar atrás de mim me agradecendo, tá bom?”, disparará ela.

A mãe de Magno (Juliano Cazarré) ouvirá toda a conversa e se lembrará que o homem voltou atrás e, suspeitosamente, se negou a entregar os documentos que poderiam comprovar quem comprou seu filho perdido.

A ficha finalmente cairá, e Lurdes entenderá que a “amiga da onça” sempre a enganou para impedi-la de descobrir que Danilo (Chay Suede), na verdade, é o herdeiro que ela procura há mais de duas décadas. “Que horror, eu doei o dinheiro porque fiquei com pena da garota”, negará a empresária.

“E um cão feito você tem pena de nada. Você comprou os papéis dele, isso sim. A Rita que estava certa. Nossa Senhora! Por isso que você a atropelou, não foi? Não adianta mais mentir. A verdade é que você é uma assassina”, disparará a protagonista vivida por Regina Casé.

Thelma perderá as estribeiras e avançará contra as grades. “E se eu for? A Rita era uma enxerida. Veio aqui para pedir desculpas para Camila [Jéssica Ellen] e não tinha nada que se meter na minha vida! Quer saber? É até bom você saber de tudo mesmo para ficar bem calminha, ciente do que eu sou capaz para defender a minha relação com meu filho”, disparará a bruaca.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final, com 23 capítulos ao todo, manteve o ritmo de “espreme que sai sangue”, que foi ditado ainda na primeira fase antes da interrupção por conta da pandemia de Covid-19 em março de 2020.

O folhetim chega ao final na próxima sexta (9). Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da segunda onda da pandemia.

