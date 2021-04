Assassin’s Creed pode ter game estrelado por Shao Jun

Quem jogou Assassin’s Creed Chronicles certamente deve se lembrar que a história era focada em três assassinos diferentes. Uma delas era Shao Jun, a representante da porção chinesa do game que acabou atraindo a atenção do público e pode estrelar um título próprio de maneira solo no futuro.

Falando ao site Eurogamer, Aymar Azaizia, um dos diretores multimídia da série, comentou que a personagem acabou marcando presença em várias outras mídias referentes à franquia nos últimos anos, e que isso não significa (nem um pouco) a exclusão dela como protagonista.

“Na franquia, ter um livro ou algo relacionado a um personagem [em outra mídia] não significa, de maneira nenhuma, que ele não vai estrelar um game ou um programa para TV. Isso é Assassin’s Creed, então tudo é permitido. E isso não é algo como se tivéssemos uma chance do tipo “temos a oportunidade de contar a história de um parceiro chinês em um livro, então nunca teremos um jogo ambientado na China’. Não funciona assim, trabalhamos em equipe e se encontrarmos um projeto que funciona em várias plataformas, levaremos adiante”, comentou o diretor.

E aí, gostaria de ver um game da série ambientado na China e estrelado por Shao Jun? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.