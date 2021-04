Assembleia Legislativa pede cronograma das nomeações de 2018

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediu informações sobre os cronogramas de nomeações do último concurso PC MG, realizado em 2018 para Escrivão.

Requerimento foi publicado no dia 1 de abril, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de MG. No documento, a comissão pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo ao chefe da PC MG o pedido de informações.

Segundo fundamentação, o pedido de informações vai permitir que a comissão acompanhe a recomposição deficitária do quadro de Escrivães da PCMG. Confira o requerimento:

Enquanto isso, um pedido para um novo concurso PC MG aguarda deliberação. Foram pedidas 1.514 vagas, apesar de que o deficit atual corresponde 41,8% do total do quadro de pessoal.

A última atualização a respeito do concurso PC MG era de que o pedido se encontrava em análise pela Câmara de Orçamento e Finanças do Estado (Cofins).

Destaca-se neste pedido, a existência de vagas para área administrativa. Veja abaixo os cargos e a quantidade de vagas pedida para cada:

80 Analistas

201 Delegados

317 Escrivães

689 Investigadores

51 Peritos

16 Médicos Legistas

160 Técnicos Assistentes

Os salários iniciais das carreiras dentro da PC MG vão de R$ 3.688,59 até R$ 11.475,57. As últimas provas dos concursos PC MG para os cargos acima ocorreram em 2013, 2014 e 2018.

Em todos os últimos concursos, a banca organizadora foi a Fumarc.

Resumo concurso PC MG

Situação : pedido em análise

: pedido em análise Cargos : diversos

: diversos Vagas : 1.514

: 1.514 Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Salários : R$ 3.688,59 até R$ 11.475,57

: R$ 3.688,59 até R$ 11.475,57 Links para últimos editais

