Assessores somem com publicações após ‘ameaça’ da Globo; entenda · .

Os administradores das redes sociais de participantes do Big Brother Brasil 21 fizeram uma limpa nas páginas após receberem uma “ameaça” da Globo, detentora dos direitos autorais dos conteúdos. Nesta sexta-feira (16), vídeos e fotos com registros dos brothers no confinamento sumiram dos perfis de Carla Diaz, Juliette Freire, Gilberto Nogueira, entre outros.

Segundo fontes do ., a emissora enviou uma orientação para que as equipes digitais dos confinados retirassem os conteúdos pertencentes ao canal destas páginas. Durante o decorrer da temporada, é comum que os administradores publiquem vídeos e fotos com registros dos participantes na casa do BBB.

No entanto, este alerta foi interpretado como uma ameaça pelas equipes, que iniciaram a limpeza nas redes sociais para evitar qualquer processo ou penalidade.

Após a repercussão do caso, a Globo retomou o contato com os responsáveis por essas páginas para alinhar as diretrizes sobre o compartilhamento deste tipo de conteúdo. “Foi um ruído na comunicação com os administradores que já está sendo esclarecido”, informou a emissora em nota enviada à reportagem.

Segundo levantamento realizado pela reportagem, além de Juliette, Carla e Gilberto, as equipes de Projota e Viih Tube fizeram a limpeza completa. Os administradores de Camilla de Lucas e Fiuk apagaram publicações recentes da casa. Enquanto isso, os perfis dos demais permaneceram com os conteúdos supostamente proibidos ou privilegiaram materiais do FeedBBB –fotos e vídeos feitos com o celular que os confinados usam dentro do reality.

Durante a atual temporada, um canal do Telegram que compartilhava vídeos do reality saiu do ar após uma denúncia de direitos autorais. Na ocasião, a Globo informou que “tem o constante compromisso de defesa dos direitos autorais”, mas não respondeu aos questionamentos sobre a autoria das denúncias.

