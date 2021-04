Assim como Kobe, Kevin Durant ganha o Oscar em filme premiado como melhor curta-metragem

Os jogadores Kevin Durant, do Brooklyn Nets, e Mike Conley, do Utah Jazz, se juntaram a Kobe Bryant no posto de atletas da NBA que venceram um Oscar, a maior premiação do cinema mundial. A dupla produziu o filme escolhido como o melhor curta-metragem neste domingo, em evento realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

+Confira os confrontos da 3º fase da Copa do Brasil

Os atletas assinaram o filme “Two Distant Strangers”, que foi protagonizado pelo ator e rapper Joey Bada$$, que vive um homem negro que fica preso em um loop temporal, vivendo sempre o mesmo dia em que foi assassinado por um policial.

Ao contrário de Kobe, que foi assunto central do curta que ganhou, em 2018, inclusive narrando o filme animado de sua carta de despedida na NBA, Kevin Durant e Mike Conley não participaram ativamente do filme, assinando apenas como produtores.

Kobe se tornou o primeiro atleta da NBA a ganhar o mais importante prêmio do cinema no mundo com o filme ‘Dear Basketball’ (Querido Basquete, em tradução literal) que foi desenhado por Glean Keane. O ídolo do Lakers morreu em 2020, em um trágico acidente aéreo.