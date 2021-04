Assinantes da Globoplay agora têm 12 meses gratuitos do Deezer

A plataforma de streaming brasileira Globoplay anunciou nesta quinta-feira (15) uma parceria com Deezer que envolve as áreas de conteúdo, marketing e tecnologia.

A principal novidade já está em vigor e pode ser aproveitada pelos consumidores: a partir de agora, quem é assinante de qualquer combos ou dos planos tradicionais da Globoplay ganha direito a 12 meses de utilização gratuita do serviço de músicas Deezer Premium.

Além disso, está no planejamento da aliança oferecer aos assinantes uma “experiência mais integrada” entre ambos os produtos. Em outras palavras, isso significa acessar mais facilmente trilhas sonoras de novelas, por exemplo, ou ter áreas e conteúdos exclusivos no formato de áudio para assinantes. Por enquanto, não há uma previsão para essa etapa posterior do acordo entrar em funcionamento.

Mais planos

A parceria deve render ainda frutos na produção de conteúdos: podcasts e outros formatos originais e coproduzidos devem ser lançados no futuro próximo — esse é um investimento novo da Globoplay, que recentemente também passou a hospedar os servidores na Google Cloud e agora também oferece pacotes com uma concorrente direta, a Disney+.