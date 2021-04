assista e siga tudo da definição dos grupos dos torneios

Chegou a hora! A Conmebol Libertadores e a Copa Sul-Americana de 2021 conhecem seus grupos nesta sexta-feira (9), em sorteio realizado no Paraguai.

No ESPN.com.br, você não perde nenhum detalhe e assiste à definição das chaves do principal torneio do continente AO VIVO acima, no YouTube da ESPN Brasil.

Lembrando, na Libertadores, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo são os brasileiros com vagas já garantidas. Grêmio e Santos ainda disputam um lugar, na última fase preliminar.

As equipes jogarão nas oito chaves entre 21 de abril e 26 de maio.

A grande final da Conmebol Libertadores de 2021 está prevista para 20 de novembro, em partida única, ainda sem local anunciado pela entidade.

Acompanhe TUDO em tempo real (as atualizações podem demorar alguns instantes para carregar):