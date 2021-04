Associação de técnicos do futebol europeu detona Superliga: ‘Catastrófica’

Associação de Técnicos do Futebol Europeu criticou a criação da Super League, novo torneio que irá reunir 12 dos clubes mais ricos da Europa, que poderá esvaziar a Uefa Champions League. A competição não conta com os apoios de entidade regulamentadoras como a Fifa e a Uefa.

“Acreditamos que qualquer uma dessas ligas seria catastrófica e desestabilizaria toda a pirâmide do futebol europeu, com consequências profundas e de longo alcance. As propostas visam criar uma estrutura no futebol europeu, dominada por um grupo auto-selecionado de clubes ricos. Fechar o topo da pirâmide do futebol europeu de clubes extinguiria imediatamente muitas das ambições e sonhos que movem dirigentes, treinadores, jogadores e torcedores”, afirmou em um comunicado.

A entidade também demonstrou revolta com o fato de o torneio ter sido anunciado no meio da pandemia, que gerou uma grave crise financeira no mundo. Associação de Técnicos do Futebol Europeu cobrou que “a integridade do jogo deva se sobressair aos interesses próprios e ganhos financeiros”.



“Agora, mais do que nunca, ao olhar para os desafios de ressurgir da pandemia COVID, o jogo precisa ser unificado, trabalhando com os princípios da cooperação e da solidariedade”.

Os fundadores da nova competição serão os três maiores clubes da Espanha (Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid), os seis principais times da Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham) e o trio dos chamados grandes da Itália (Milan, Inter de Milão e Juventus).

De acordo com os fundadores, haverá ainda a participação de três clubes convidados na primeira edição do torneio. Os nomes dos times em questão não foram divulgados.

A competição vai contra o que gostariam as ligas locais, a Uefa e a Fifa. A entidade europeia, por sinal, já anunciou que quem participar da Super League “pode ser banido de todas as competições europeias ou internacionais”. E isso vale para clubes e também jogadores.