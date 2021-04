Rodolffo Matthaus admitiu que sua eliminação do BBB21 foi justa. Em participação no Mais Você desta quarta-feira (7), o sertanejo afirmou que o racismo é uma pauta importante e que ele é sincero com ele mesmo quando faz algo que não devia. “Eu assumo meus erros”, disse o artista.

Na conversa, Ana Maria Braga abordou a situação envolvendo o cantor e João Luiz Pedrosa. Após ter seu cabelo black power comparado com a peruca de um homem das cavernas no sábado (3), o professor criticou o goiano durante o Jogo da Discórdia na segunda (5).

“É um assunto muito delicado. Eu, infelizmente, estou no meio dele. Para o nosso país, para o mundo, talvez seria muito justo [o resultado do paredão]”, confessou ele. “Eu uso sinceridade não só com os outros, mas para mim também. Se eu tiver que pegar pesado comigo mesmo, eu pego. Peço desculpa para quem eu tenho que pedir”, assegurou.

O sertanejo também admitiu que, depois de voltar de dois paredões, estava se sentindo confiante, mas não teve esse sentimento na primeira berlinda do reality. “Primeiro paredão não é um termômetro, é muito começo de programa. As duas pessoas [que enfrentei] ainda não eram conhecidas como eu era, talvez eu tivesse essa vantagem”, refletiu ele, se referindo a Kerline Cardoso e Sarah Andrade.

“Mas os outros dois, sim, até pelas pessoas que eu enfrentei, a Carla [Diaz] e a Sarah. São mulheres bacanas, a Carla também era conhecida”, explicou ele. “Pensei que estava no rumo certo”, afirmou. Rodolffo ainda assumiu que errou nos comentários sobre o cabelo de João e a roupa de Fiuk, mas comemorou que acertou em seu julgamento sobre a consultora de marketing digital.

Veja um trecho da entrevista: