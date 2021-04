Assunto Europa por goleador chega no Flamengo e diretoria sinaliza negócio em caso de boa proposta; Spindel e Braz ficam de olho

O Flamengo está focadíssimo para o confronto contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo (11). O jogo está marcado para Brasília, mas a CBF ainda aguarda uma liminar autorizando o confronto no Mané Garrincha. Ceni teve a semana cheia para treinar os atletas e corrigir alguns erros nesse começo de temporada.









Fora de campo, os jogadores rubro-negros continuam cobiçados no mercado. Após gols importantes no começo do Campeonato Carioca Muniz começou a chamar atenção da Europa e os representantes do atleta recebeu algumas sondagens. O Mengão está em processo de renovação com o artilheiro para oferecer uma valorização salarial, mas está aberto para ouvir ofertas de interessado.

Pessoas ligadas ao goleador entendem que o jovem está valorizado no mercado e é bem possível que propostas apareçam nessa janela de transferências. Como está buscando bater a meta orçamentária, o Flamengo não descarta fazer nenhum tipo de negócio, mesmo que Muniz tenha ganhado muitos créditos com Rogério Ceni.

O atacante é a terceira opção no ataque, atrás do titular absoluto Gabigol e do Pedro. Quando estava no Coritiba, Rogério pediu seu retorno já na reta final do Campeonato Brasileiro. Seu estilo de jogo agrada bastante a comissão técnica, mas o treinador não irá se impor a qualquer decisão dos dirigentes.

Muniz está muito feliz no Flamengo e uma saída só será realmente debatida se o negócio for bom para todas as partes. Por enquanto, ele segue normalmente no elenco e está à disposição de Rogério para as próximas partidas.