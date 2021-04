Astro do futebol americano se assume gay após tentar namorar mulheres em reality · .

Após procurar namoradas em três edições da franquia The Bachelor, reality de pegação da TV dos Estados Unidos, o jogador de futebol americano Colton Underwood se assumiu gay. “Já faz muito tempo que fujo de mim mesmo. Eu me odiava há muito tempo”, disse em entrevista ao Good Morning America nesta quarta-feira (14).

“Eu sou gay. E cheguei a essa conclusão no início deste ano e tenho processado essa situação. E o próximo passo em tudo isso era deixar as pessoas saberem. Tem sido uma jornada, com certeza”, completou.

Na entrevista, Underwood disse que, por ter sido educado sob os dogmas da Igreja Católica, acreditava que ser gay era um pecado. Ele passou anos rezando e pedindo a Deus para mudar seus desejos e levar embora o homossexual que habita nele.

O bonitão ganhou a simpatia do público ao participar da 14ª temporada do The Bachelorette, exibida em maio de 2018. Na época, ele tinha 26 anos e afirmou a Becca Kufrin, a solteirona que ele tentava conquistar, que era virgem.

Seus traços bonitos, o corpo escultural e jeito doce fizeram as fãs do reality show se derreterem por ele, que acabou convidado, oito semanas depois, para participar do Bachelor in Paradise, outro programa da franquia. E em setembro do mesmo ano, foi escolhido pelo canal ABC para ser o protagonista da 23ª temporada do The Bachelor.

Foi neste reality que ele conheceu Cassie Randolph, com quem namorou até maio de 2020. Ciumento, ele instalou um rastreador no carro da ex, que terminou o relacionamento e ainda conseguiu uma ordem de restrição contra Underwood, que ficou impedido de se comunicar e de se aproximar fisicamente dela.

Confira a entrevista, em inglês, de Colton Underwood ao programa Good Morning America:

.@colton tells @robinroberts that coming out as gay has made him closer to God: “I used to pray for Him to change me and … [now] I can actually have faith and go into church and be present and not have it be conditional on this.” https://t.co/PoYJUAPBpApic.twitter.com/e8LwmmtPFy

— Good Morning America (@GMA) April 14, 2021

