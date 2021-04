Astro sueco Zlatan Ibrahimovic acerta renovação de contrato com Milan

Artilheiro do Milan na temporada, Zlatan Ibrahimovic acertou sua renovação de contrato com a equipe rubro-negra. O atacante estendeu o vínculo com o clube italiano até julho de 2022.

Aos 39 anos, Ibrahimovic soma 17 gols em 25 jogos na temporada, média 0,68 por partida. O sueco balançou as redes em 15 oportunidades no Campeonato Italiano e está em sexto lugar na briga pela artilharia da competição. Lautaro Martínez, da Inter, e Insigne, da Napoli, têm os mesmos 15 tentos.

De volta ao Milan em janeiro de 2020, Ibra atingiu os 130 jogos com a camisa rubro-negra da equipe italiana que mais defendeu durante a carreira.

O Milan é vice-líder do Campeonato Italiano com 66 pontos, dez atrás da Inter de Milão, atual líder com 76.

Faltando mais seis rodadas para o término da competição, a equipe do técnico Stefano Pioli está há apenas um ponto de distância de Atalanta e Juventus, terceiro e quarto colocado, respectivamente, e segue na briga por vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.