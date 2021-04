Astrônomos descobrem cometa coberto com ‘pó de talco’

Um grupo de astrônomos da Universidade Kyoto Sangyo, no Japão, fez uma descoberta curiosa ao observar um cometa que se encontra no estágio final de sua vida: ele é coberto por uma substância semelhante ao pó de talco. A novidade foi revelada em um estudo publicado na revista Icarus, em março.

Avistado pela primeira vez em janeiro de 2016, o cometa P / 2016 BA14 (Panstarrs) logo despertou a curiosidade dos cientistas, devido à sua atividade diferente. O comportamento estranho confundiu os observadores, que chegaram a pensar se tratar de um asteroide.

Posteriormente, descobriu-se que era realmente um cometa, mas em estado enfraquecido, depois de algumas aproximações do Sol. Neste processo, que normalmente resulta na formação de caudas impressionantes, o corpo celeste foi aquecido, perdendo gás e poeira.

Passagem do cometa perto da Terra, em 2016.Fonte: G1/Reprodução

E foi durante essas jornadas que o objeto se desgastou, chegando ao estado atual. “Acredita-se que depois de muitas viagens pelo Sistema Solar interno, este cometa queimou quase todo o seu gelo e agora está se aproximando do fim de sua vida cometária”, sugeriu a equipe responsável pelo estudo.

De onde vem o “pó de talco”?

Utilizando o telescópio Subaru do Observatório Astronômico Nacional do Japão (NAOJ), apontado para o cometa durante 30 horas, os astrônomos conseguiram observá-lo mais de perto quando ele passou a 3,6 milhões de km de distância da Terra, o equivalente a nove vezes a distância entre a Lua e o nosso planeta, no dia 22 de março de 2016.

A observação do curioso astro celeste feita há cinco anos, utilizando radiação infravermelha térmica, mesma tecnologia encontrada nos termômetros sem contato que se tornaram bastante comuns no nosso dia a dia, permitiu não só medir a sua temperatura, como também estudar a composição da superfície dele, mostrando alguns detalhes interessantes.

A tecnologia utilizada para observar o corpo celeste è semelhante à do termômetro sem contato.Fonte: Observatório Astronômico Nacional do Japão/Divulgação

Os astrônomos descobriram que o P / 2016 BA14 (Panstarrs) tem 800 metros de diâmetro e que a sua superfície é coberta por moléculas orgânicas e enormes grãos de filossilicato. Na Terra, tal substância é encontrada no popular pó de talco, utilizado em diversas ocasiões.

De acordo com a pesquisa, trata-se da primeira vez que minerais de silicato hidratado, como o talco, são achados em um cometa. Ao comparar as substâncias encontradas nele com medições feitas em laboratório, os cientistas concluíram que os grãos no corpo celeste foram aquecidos a mais de 300 ºC no passado, sugerindo a sua presença em uma órbita mais próxima do Sol — atualmente, a temperatura na superfície dele não passa de “apenas” 130 ºC.

Futura visita

A surpreendente descoberta feito pelos astrônomos japoneses levantou uma outra questão: o pó de talco na superfície do cometa esteve sempre por lá, fazendo parte da formação natural do objeto, ou surgiu depois de ele ter se aproximado incontáveis vezes do Sol?

Para o astrônomo Takafumi Ootsubo, a resposta pode fornecer uma pista preciosa para estudar o desenvolvimento destes objetos. “Acreditamos que outras observações dos núcleos do cometa nos permitirão aprender mais sobre esta evolução”, comentou o autor principal do estudo.

A missão Comet Interceptor pode ir até ele, em breve.Fonte: ESA/Divulgação

Mesmo estando em seu estágio final de vida, como apontam as características descritas na pesquisa, o cometa P / 2016 BA14 (Panstarrs) tornou-se um potencial candidato a receber uma visita da missão Comet Interceptor em breve. Ela é organizada pela Agência Espacial Europeia (ESA), em parceria com a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA).

Composta por três espaconaves, a missão pode visitar um cometa em aproximação à Terra e realizar observações simultâneas de vários pontos ao redor dele, gerando uma imagem 3D do objeto.