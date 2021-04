Atacante do Grêmio testa positivo para Covid-19 e Tiago Nunes ganha desfalque de última hora na Sul-Americana

Depois de ser eliminado na Libertadores e ver Renato Portaluppi deixando o clube, o Grêmio foca em reconstruir pontos que estavam pendentes nas últimas temporadas – como as chegadas de reforços “de peso”. O nome de Douglas Costa, depois de quase ser desconsiderado, voltou a ser muito falado nos bastidores do Tricolor.









Em contrapartida, o Imortal acertou com Tiago Nunes. O técnico estava sem clube desde que deixou o Corinthians. Em sua estreia à beira do gramado, o técnico viu seus novos comandados vencerem o Ypiranga por 3 a 2 no último jogo da primeira fase do Gauchão. Na semifinal do Estadual o Tricolor encara o Caxias, no próximo domingo (02).

Antes disso, o compromisso do Grêmio é contra o Lanús-ARG, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para este duelo Tiago Nunes não terá à disposição o atacante Léo Chú, que testou positivo para Covid-19. O clube divulgou nesta quinta-feira (29) que realizou 190 testes (entre jogadores e demais funcionários), tendo apenas Chú como infectado.

O atleta de 21 anos aprensentava sintomas leves e foi retirado da delegação que viajou para a Argentina, incluse já tendo acompanhamento do departamento médico gremista. Recentemente, o Grêmio sofreu com uma série de membros do clube testando positivo para o vírus.

April 29, 2021

Em uma sequência, o zagueiro Paulo Miranda, o preparador físico Reverson Pimentel, o ex-técnico Renato Portaluppi, o goleiro Paulo Victor, os laterais Vanderson e Victor Ferraz, os zagueiros Emanuel e David Braz e o lateral Diogo Barbosa foram infectados pelo coronavírus.