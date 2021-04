Atacante sente a coxa e pode ser baixa para Crespo no São Paulo por 2 partidas; Libertadores e clássico estão no calendário

O São Paulo segue em grande fase sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo. Acumulando sete vitórias seguidas, o Tricolor terá uma semana com jogos de peso e corre o risco de não contar com um dos reforços contratados para a temporada 2021. O primeiro compromisso será pela Libertadores. Já no final de semana, o desafio é um clássico longe casa.









A baixa para o comandante pode ficar por conta de Éder. O atacante, que chegou recentemente do Jiangsu Suning, da China, e soma dois gols marcados em seus primeiros cinco jogos, foi vetado pelo departamento médico do confronto com o Ituano, no domingo (25), e virou dúvida para as próximas partidas.

Fora da lista de relacionados no final de semana, Éder apresentou dores no músculo posterior da coxa. O atacante será acompanhado de perto pelo DM e corre o risco de perder o duelo com o Rentistas-URU, na quinta-feira (29), além do clássico com o Corinthians, no final de semana, na Neo Química Arena.

Éder: dúvida no Tricolor (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net / Divulgação )



De olho nos próximos jogos e em meio a uma ‘maratona‘ que o São Paulo vem enfrentando neste início de temporada, Crespo rodou o elenco na vitória por 3×0 diante do Ituano. Um grupo de sete jogadores considerados importantes, com Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, Bruno Alves, Reinaldo, Daniel Alves e Luciano, nem ao menos foi relacionado.

eu nem escondo mais, kkkkkkkkk — Anna Flávia Mendonça �� (@amendoncaa_)

April 26, 2021





Apesar da baixa de Éder, o treinador argentino tem uma boa notícia. O experiente Hernanes, livre de dores musculares, voltou a atuar. “Quero que ele continue assim, com seriedade, com o profissionalismo que ele demonstra a cada dia, sabemos que é muito importante no vestiário, mas não me surpreende nada o que ele faz na profissão, ele tem que continuar igual“, afirmou Crespo, em coletiva.