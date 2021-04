Atacante Talles Magno é operado com sucesso

O atacante Talles Magno, do Vasco, foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A operação foi realizada com sucesso e o jogador tem previsão de iniciar o tratamento na próxima semana.

Talles Magno sofreu a lesão em um treinamento antes do clássico contra o Fluminense. A previsão é a de que o atacante fique longe dos gramados por até dois meses.

Obrigado capitão, Deus está no controle 😍❤️🙏🏿 https://t.co/vvLcRMGT6c — Talles Magno (@talles_magno2) March 31, 2021

O médico Gustavo Caldeira falou sobre o procedimento na joia cruzmaltina.

“O Talles Magno foi submetido nesta quinta-feira a uma artroscopia no joelho esquerdo, devido a uma lesão no menisco lateral. A cirurgia foi considerada por nós um sucesso. Todos os passos da cirurgia transcorreram sem intercorrência. Vai receber alta hoje, no final do dia, e amanhã já inicia a fisioterapia em casa. O retorno ao Clube está previsto para a próxima segunda-feira para o início da fisioterapia em tempo integral”, disse.

Além de Talles Magno, o técnico Marcelo Cabo perdeu no mesmo treino o atacante Vinícius. O jogador fraturou o nariz e não tem previsão de retorno. O treinador conta com as estreias de Léo Jabá e Morato para não ficar com poucas opções no elenco.