Atacante venezuelano passará por testes na base do Internacional

O jovem atacante Jesús Orozco, do Deportivo Táchira, da Venezuela, passará por testes nas categorias de base do Internacional. O acordo foi oficializado pelo próprio clube venezuelano, que desejou sorte ao garoto.

“O atacante Jesús Orozco fará o teste com o time Sub-20 do SC Internacional de Porto Alegre, do Brasil. Vamos Aurinegro, mostrar todo o seu talento!”, escreveu o time em seu Twitter.

🔝 El delantero juvenil Jesús Orozco, estará a prueba con el plantel Sub-20 del S.C. Internacional de Porto Alegre 🇧🇷 ¡Vamos Aurinegro, a demostrar todo el talento! 👏💛🖤 pic.twitter.com/u5eyWKZbVY — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) April 29, 2021

Jesús Orozco tem 20 anos e é tido como uma promessa do futebol venezuelano. Ao todo, ele soma 16 partidas no elenco profissional do Deportivo Táchira, além de dois gols marcados. O atleta pode jogar tanto como um homem de referência no ataque quanto pelas extremidades.

Na última terça-feira, ele viu do banco de reservas a sua equipe ser goleada pelo Internacional por 4 a 0, no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021.