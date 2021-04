Atacantes do Flamengo têm missão difícil para manter artilharia do Carioca no Ninho por mais um ano

Nos últimos anos, o rubro-negro se acostumou a ter o artilheiro do Carioca. Foi assim com Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, nas últimas duas edições, e com Paolo Guerrero, em 2017. A missão em 2021, contudo, está complicada para os atacantes do Flamengo, que joga a primeira partida da semifinal contra o Volta Redonda no sábado, às 21h05, no Maracanã. Alef Manga, justamente do rival, é o goleador isolado do Estadual, com nove gols. Com o rodízio entre titulares e reservas, quem está mais próximo do topo pelo Fla é Rodrigo Muniz, com cinco.

Ainda pelo Rubro-Negro, Vitinho, com quatro, Pedro e Gabigol, ambos com três gols no Carioca, ainda podem sonhar com a artilharia. Afinal, As semifinais contra o Volta Redonda, e as finais, caso o time avance, serão em ida e volta.

Na edição anterior ao Flamengo contratar Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, artilheiros em 2019 e 2020, o goleador do Estadual foi o centraovante Pedro, que, então, vestia a camisa 9 do Fluminense, clube que o revelou. Desta forma, o técnico Rogério Ceni tem à disposição os três últimos artilheiros do Carioca.

Por Fluminense e Portuguesa, que disputam a outra vaga na decisão estadual, Fred e Emerson Carioca, com cinco e quatro gols, respectivamente, são os principais goleadores. Confira a tabela e classificação do Estadual clicando aqui!

OS CANDIDATOS À ARTILHARIA NA TAÇA RIO

​

Com um regulamento diferente para esta edição – na qual o segundo turno será disputada pelos times que ficaram na quinta, sexta, sétima e oitava posição – existem outros candidatos à artilharia. Madureira e Vasco, que disputam uma das semifinais da Taça Rio, têm Luiz Paulo, com seis gols, e Gabriel Pec e Germán Cano, ambos cruz-maltinos com cinco gols marcados.

Na outra chave da Taça Rio, os artilheiros de Nova Iguaçu e Botafogo são, respectivamente, Anderson Künzel, com seis, e Felipe Ferreira, com dois.

Os artilheiros do Campeonato Carioca nos últimos dez anos:



2020 – Gabriel Barbosa, do Flamengo, e João Carlos, do Volta Redonda – 10 gols

2019 – Bruno Henrique, do Flamengo – 8 gols

2018 – Pedro, do Fluminense – 7 gols

2017 – Paolo Guerrero, do Flamengo – 10 gols

2016 – Tiago Amaral, do Volta Redonda – 10 gols

2015 – Fred, do Fluminense – 11 gols

2014 – Edmílson, do Vasco – 11 gols

2013 – Hernane, do Flamengo – 12 gols

2012 – Somália, do Boavista, e Alecsandro, do Vasco – 12 gols

2011 – Fred, do Fluminense – 10 gols