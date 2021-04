Atari anuncia volta ao mercado visando novidades para os usuários

A Atari anunciou essa semana a criação de uma nova divisão de jogos na empresa.

Nesse sentido, o objetivo é produzir e desenvolver jogos de console e PC para os novos usuários de games.

Em um comunicado à imprensa, a empresa afirma que deseja revitalizar o clássico Atari IP que deve compartilhar a diversão instantânea dos clássicos.

Portanto, o game deve ao mesmo tempo apresentar uma campanha significativa para um jogador de modo cooperativo, multijogador e modos online.

Segundo os criadores, a nova divisão de jogos da Atari será totalmente focada em jogos

Ainda assim, especificamente no mercado em expansão de jogos antigos ou retro.

Como a Atari vai funcionar a partir de agora?

Primeiramente, a Atari pretende priorizar o crescimento de produção a longo prazo e o fluxo de caixa sustentável.

Para fazer isso, a Atari vai se concentrar em três pilares principais para a Divisão de Jogos:

Além disso, a Atari pretende continuar a desenvolver jogos para celular de forma gratuita.

A empresa passou por uma mudança de liderança, com o atual Presidente do Conselho de Administração, Wade J. Rosen.

Assim, ele assumiu a função de Diretor-Presidente.

Disse ele recentemente:

“Estou honrado por ser um administrador de algo tão icônico e lendário como o Atari. Também gostaria de agradecer ao Fred Chesnais por transformar a empresa, que agora está bem posicionada para um sucesso incrível de longo prazo. Quando Fred assumiu a função de CEO, ele herdou uma situação carregada de dívidas. Desde então, ele eliminou dívidas e promulgou uma reviravolta significativa. O fato é que ele teve a visão de levar a Atari para mercados de ponta como Blockchain, VCS e Atari Hotels. Certamente, é um olhar de visionário que poucos tem ou conseguem levar a cabo. Desse modo, é por causa dele que a empresa atingiu sua avaliação mais forte em sete anos”.

Qual o objetivo da Atari com essa nova linha de jogos?

A Atari foi no passado a maior empresa de jogos do mundo.

Todos os usuários de jogos e vídeo-games tinham a empresa como número antes de

Porém, desde o crash da indústria nos anos 1980, acabou perdendo bastante espaço para as demais

No entanto, um comunicado de imprensa divulgado pela produtora revela a sua intenção de criar uma nova divisão de jogos.

Seguindo essa linha, a ideia é lançar títulos para consoles e computadores sob medida para a era moderna.

O objetivo é, pois, revitalizar todos os clássicos.

Bem como, todas propriedades intelectuais da empresa de forma a torná-las imediatamente gratificantes, apresentando campanhas single player significativas, além de multiplayer online e no sofá de casa.

Segundo os desenvolvedores:

“Os jogos free to play para celulares continuaram na mira da produtora, mas a nova divisão de games quer expandir o mercado retrô em ainda mais fronts. Queremos priorizar o crescimento de longo prazo e um fluxo contínuo de dinheiro nos concentrando em jogos e licenciamentos.”

O que podemos esperar da Atari?

Será que podemos esperar grandes jogos da Atari nos próximos anos?

Será que podemos ter algum otimismo pelo futuro da empresa?

Esperamos que sim.

A Unidade de Jogos Atari se concentrará em Retricigrantes (Console do VCS, Licenciamento), Entretenimento Móvel Condicional, além de desenvolver para consoles e computadores.

Certamente, podemos esperar reviver o gosto de jogar os games clássicos da franquia

A Atari também planeja liberar ferramentas que proporcionam aos desenvolvedores a oportunidade de fazer seus próprios jogos clássicos para Atari.P

Portanto, começando com Atari 2600 tendo como objetivo final facilitar a criação, compartilhamento e reprodução do conteúdo do jogo retro no mundo moderno.

Essa é sem dúvida uma grande aposta da empresa.

O mercado aguarda com atenção e jogadores nostálgicos também.