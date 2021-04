‘Até 2014, fui o melhor 9 do mundo, depois da final da Copa, acabou tudo’

Gonzalo Higuaín desabafou sobre a fama de falhar em momentos decisivos pela Argentina, que não vence uma competição oficial desde a Copa América de 1993. Entre 2014 e 2016, a equipe albiceleste saiu derrotada em três decisões seguidas que tiveram lances marcantes do atual centroavante do Inter Miami, da Major League Soccer (EUA).

Ele errou um gol feito na final da Copa do Mundo de 2014 perdida para a Alemanha, por 1 a 0, na prorrogação. No ano seguinte, na decisão da Copa América, o jogador perdeu uma chance incrível no tempo normal e ainda desperdiçou sua penalidade que terminou com vitória chilena.

Em 2016, em outra final de Copa América contra o Chile, Higuaín perdeu outro gol feito na competição que foi conquistada novamente pelos chilenos.

“Até 2014 fui o melhor camisa 9 na mundo e depois da Alemanha acabou tudo. Até então, eu tinha marcado nove gols nas eliminatórias, algo que ninguém fala, porque não esqueçamos que é preciso fazer gols nas eliminatórias para chegar a uma Copa do Mundo”, disse ao jornal AS.

Apesar do histórico negativo, Higuaín diz que já fez gols em partidas importantes pela seleção argentina.

“Com o tempo tudo vai se acalmar e irão perceber que vai ser difícil chegar a uma final de Mundial de novo. Com o tempo eles vão valorizar mais o que conseguimos, não tenho dúvidas. Mas ainda é recente. Depois de três Copas do Mundo, marquei gols em duas fases eliminatórias: contra o México [em 2010] e contra a Bélgica [em 2014]”.

A Argentina conseguiu chegar a uma decisão de Mundial depois de 24 anos, mas ainda acumula um jejum na competição desde 1986.