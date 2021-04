Até no eSports! Flamengo é campeão no CBLOL e torcedores tiram onda: ‘Mais um título? Normal!’

O Flamengo foi campeão mais uma vez neste sábado, mas não no futebol. A equipe de CBLOL do Rubro-Negro foi campeão da primeira etapa da do CBLOL Academy 2021, divisão secundária da League of Legends em cima da FURIA, com atuação decisiva de Lucas “Netuno” e Bruno “Goku”.



O Flamengo comemorou o triunfo nas redes sociais, o que gerou uma chuva de comentários de torcedores do clube que acham ‘normal’ levantar taças. Recentemente, no futebol, o clube ganhou recentemente a Supercopa do Brasil e o Brasileirão de 2020, que foi disputado até fevereiro deste ano.

– Seguimos fazendo história! O @flaesports mostrou que #EsseÉONossoLugar, dessa vez na primeira etapa do CBLOL Academy 2021! Parabéns, time – postou o perfil do Fla no Instagram com direito a uma montagem de foto digna do elenco principal de futebol.

– Mais um título? Normal! – tirou onda, um torcedor.

– Dominando tudo – celebrou outro.