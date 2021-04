Até o Céu: Veja a crítica do filme da Netflix

Estreou na Netflix nesta sexta-feira (02/04) o filme “Até o Céu”, longa espanhol que traz em seu elenco o ator Miguel Herran, conhecido por interpretar Rio na série “La Casa de Papel”. Ele encabeça o elenco da produção recheada de ação que chegou ao catálogo.

O filme se passa em 2019 em Madrid, onde acompanhamos a vida de Ángel (Herrán). Assim como outros jovens, ele mora em um acampamento próximo da capital do país. Pobre, sem nenhum recurso, o jovem se sustenta a partir de seu trabalho como mecânico.









Mas Ángel guarda um segredo: durante a noite, ele trabalha como assaltante Ao lado de seus amigos de gangue, Ángel se torna um especialista em furtos de lojas de joias. Além disso, consegue fazer fugas rápidas, antes que a polícia apareça.

tudo q envolve o miguel herrán eu amo, sério, q ator perfeito q homem lindo e gostoso mds amo tanto — lindinha e sagaz���� #oitopatamar (@coe_tarcyllaa)

April 2, 2021





No entanto, a vida de Àngel muda quando ele vai à uma discoteca durante a noite. Isso por que, ele conhece duas jovens: Estrella, namorada de um de seus amigos de gangue, e Sole, uma ex-colega de classe de seu amigo. Rapidamente, o jovem se vê envolvido com Estrella, mesmo com os problemas que isso poderia causar.

Com ação desenfreada e boas atuações, ancoradas principalmente no trabalho do carismático Herran, “Até o Céu” diverte e prende a atenção do espectador do começo ao fim. É um filme que vale a pena ser visto, entre tantos do catálogo da Netflix.