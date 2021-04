Atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o técnico Fábio Carille deixou o Corinthians em novembro de 2019 após resultados ruins em sua segunda passagem. Nesta segunda-feira, o comandante admitiu o “erro capital” que cometeu.

“Até que me seguraram demais, na verdade, pela realidade do futebol brasileiro. Eu via do time do Corinthians um bom time, mas faltando algumas características que poderiam potencializar aquela forma de jogar. Faltaram umas três pecinhas. Eu sei que errei, principalmente na questão de mudar muito o time. Acho que foi o grande erro”, disse Carille em entrevista ao Arena SBT.

O técnico também falou sobre o presente do Corinthians, defendeu Vagner Mancini e disse que “a maior vitória possível” da gestão de Duílio Monteiro, atual presidente alvinegro, será “colocar a casa em ordem”.

Carille em jogo do Corinthians no Brasileirão Gazeta Press

“Para mim, o Corinthians precisa ter a humildade de dar um passinho atrás e colocar a casa em ordem. A maior vitória da gestão do Duílio vai ser melhorar o clube, e para colocar a casa do Corinthians em ordem, não serão só três anos, vai ser muito mais”, finalizou.