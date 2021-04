ATENÇÃO: Auxílio Emergencial com uso do PIX começa HOJE!

Começa nesta sexta-feira (30) a disponibilidade de movimentação do Auxílio Emergencial através do PIX, sistema de pagamentos instantâneos que foi muito aderido pelos brasileiros. Hoje em dia a ferramenta está presente nas principais instituições financeiras, bancos e em diversos segmentos, facilitando o dia-a-dia da população em pagamentos e transferências.

Com a introdução do PIX no Auxílio Emergencial, os beneficiários poderão realizar pagamentos de forma rápida e simples. Além disso, o dinheiro poderá ser enviado inclusive para contas bancárias de pessoas físicas, Apesar de existir uma restrição para isso.

A transferência ou pagamento via PIX não pode ser feita para uma conta de mesma titularidade do usuário do Caixa Tem, aplicativo onde é recebido o Auxílio Emergencial. Apesar de muitas pessoas ficarem contrariadas com essa decisão do Banco Central, a instituição financeira deu uma justificativa a respeito disso.

O Banco Central explicou que “Tal excepcionalidade se faz necessária visando a proteção dos usuários, uma vez que tais recursos não podem ser objeto de descontos ou de compensações que impliquem a redução do valor do auxílio”.

PIX poderia antecipar a data de saque do Auxílio Emergencial

Apesar de mais uma ferramenta que pode auxiliar os brasileiros na hora de utilizar os recursos do Auxílio Emergencial, a proibição do uso do PIX para contas de mesma titularidade impediu que isso pudesse antecipar ainda mais a data de saque do benefício.

Muitas pessoas, na busca por utilizar o dinheiro do Auxílio Emergencial de forma mais rápida em suas contas, já faziam isso através do depósito por boleto bancário. Nesse caso, alguns bancos e fintechs permitem a geração de boletos para depósito, como Banco Inter e Nubank, e são uma alternativa para antecipar o saque, já que o Caixa Tem permite pagamentos desse tipo, sem restrições.

Mas os boletos acabam demorando até 2 dias úteis para compensar o valor na conta do usuário. Com o PIX, essa transferência poderia ser feita de forma instantânea na conta do titular, caso se permitisse esse recurso. Isso faria com que não houvesse restrições de horário ou de ser final de semana, e o Auxílio Emergencial poderia ser usado de forma mais rápida.

Pagamentos instantâneos com o benefício

Importante lembrar que as regras são as mesmas tanto para quem recebe o benefício no geral, como também para quem está inserido no Bolsa Família. Com essa nova função do PIX no Auxílio Emergencial, os usuários que têm direito ao benefício, conforme consulta prévia, podem fazer movimentações a qualquer momento no aplicativo. Para começar, basta cadastrar uma chave PIX dentro da poupança social digital da Caixa.

Dentro do próprio Caixa Tem, as possibilidades de pagamento e transferência que se tem são:

Cartão de débito virtual;

Uso do QR Code;

Pagamentos de boletos;

Utilização do PIX – a partir de hoje (30).

O PIX tem se popularizado cada vez mais entre os brasileiros dia após dia. Mas com o uso dele no Auxílio Emergencial, esse sucesso deve ser ainda maior. Isso pode acontecer porque o benefício atinge também uma camada da população que até o ano passado não tinha acesso a aplicativos de celular. O processo de digitalização se acelerou, assim como o sucesso do PIX.