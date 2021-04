ATENÇÃO: Saque PIX já tem prazo para ser lançado

O PIX é um sistema de pagamento e transferências instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil há quase 5 meses. Agora o PIX vai ter a possibilidade de saque em dinheiro. A nova funcionalidade foi anunciada pelo banco e já tem um período para começar a ser utilizada na prática.

Recentemente o Banco Central divulgou que o saque PIX já vai estar disponível no final do primeiro semestre de 2021. Apesar de não ter uma data ainda definitiva para o serviço, o BC dá pistas de que o saque PIX está bem próximo de acontecer.

Através do saque PIX, será possível fazer saque de dinheiro em espécie em lojas físicas de algumas redes varejistas, desde que estas não façam parte de algum sistema de banco. Atualmente, o domínio disso é concentrado nos bancos e lotéricas. A ideia é justamente que o saque tenha novas alternativas de ser feito e não apenas essas instituições.

Com essa nova tecnologia, moradores de cidades pequenas e com poucas opções de saque terão mais vantagens a partir de agora, quando precisarem retirar dinheiro de suas contas bancárias ou precisar de dinheiro em espécie. Importante lembrar que nesse tipo de cidade o acesso a bancos e lotéricas é limitado e pouquíssima quantidade de agências físicas na maior parte das vezes.

Outra vantagem do saque PIX será justamente o fato de que os bancos poderão escolher de forma mais cautelosa os locais que vão colocar os postos de saque, já que esses lugares costumam ser muito visados por criminosos.

Como vai funcionar o saque PIX?

Para utilizar o saque PIX, basta seguir os seguintes passos:

Ir até o caixa de uma loja varejista;

varejista; Informar o valor que você quer sacar ;

; Aguardar o atendente gerar um QR Code do PIX ;

do ; Ler através do celular o QR Code disponibilizado;

disponibilizado; Agora é só receber o valor do seu saque em dinheiro.

Importante lembrar que o PIX teve a aderência de algumas novas funcionalidades recentemente. Com isso, é possível conectar a lista de contatos do celular com a ferramenta PIX, e assim, ter mais facilidade na hora encontrar as pessoas que você deseja enviar dinheiro. A função começou a funcionar no dia 1º de abril.

Além disso, os usuários do PIX podem alterar as informações pessoais em suas chaves sem a necessidade de criar uma nova. Você pode mudar o seu nome cadastrado, nome empresarial, título do estabelecimento, etc.

Saiba mais sobre o PIX

O PIX ganhou cada vez mais adeptos desde foi criado. Apesar de recente, sua criação abriu espaço para que mais funções estejam associadas a ele, o saque PIX é um deles. O pagamento de impostos tende a ser utilizado com o uso do serviço de transferências em tempo real, começando no Piauí, único estado até agora com isso.

Com o uso do PIX o Brasil passou a ser o oitavo colocado na lista de maior quantidade de transferências e pagamentos em tempo real, ultrapassando inclusive os EUA, que ficou em nono lugar. Até o momento o PIX é gratuito para pessoas físicas, embora já haja cogitações de que isso pode mudar no futuro.