Athletic Bilbao vence o Atlético de Madrid, que perde chance de disparar na liderança do Espanhol

Neste domingo, o Athletic Bilbao recebeu o Atlético de Madrid no Estádio San Mames, na cidade de Bilbao, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com vitória do Athletic Bilbao por 2 a 1, e a equipe da casa marcou com Alex Berenguer e Iñigo Martínez, enquanto os visitantes marcaram com Stefan Savic.

ABRIU O PLACAR

Já no início da partida, aos oito minutos do primeiro tempo, o jogo estava bem equilibrado, com as duas equipes atacando bastante. O time do Athletic Bilbao foi quem se saiu melhor e, em boa jogada de Ander Capa, o cruzamento chegou em Alex Berenguer, que cabeceou para o gol.

ATAQUES

As duas equipes tiveram um futebol ofensivo no mesmo nível durante a primeira etapa. Enquanto o Atlético de Madrid não desistiu de buscar um empate, o Athletic Bilbao seguiu atrás de um gol para ampliar a vantagem já existente.

EMPATE

Na segunda etapa, o Atlético de Madrid seguiu no campo ofensivo, agora com maior intensidade do que o Athletic Bilbao. A equipe visitante foi atrás do gol de empate, sendo eficaz aos 32 minutos, quando o zagueiro Stefan Savic deixou tudo igual.

VITÓRIA

​A partida feita pela equipe do Athletic Bilbao no segundo tempo não foi tão boa quanto a que foi vista na primeira etapa. Ainda assim, aos 41 minutos, a bola foi para a área em cobrança de escanteio de Ibai Gómez, e o zagueiro Iñigo Martínez subiu sozinho para dar a vitória para a equipe da casa.

SEQUÊNCIA

O Athletic Bilbao enfrenta o Real Valladolid ás 14h (de Brasília) desta quarta-feira. O Atlético de Madrid, por sua vez, enfrenta o Elche às 11:15h (de Brasília) de sábado.