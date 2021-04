Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

A Copa do Rei está próxima de ter um vencedor na temporada 20/21. Neste sábado, o Athletic Bilbao recebe o Barcelona, às 16h30 (de Brasília), pela final da competição. Quem vencer levará o troféu.

O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, falou sobre o que espera da partida e elogiou a equipe do Athletic.

– Temos que ser bons com e sem bola. Se há algo que perdemos nas últimas partidas é nosso jogo sem bola. Ambas as equipes tiveram um caminho difícil para chegar à final. É uma equipe muito competitiva e será o nosso quarto encontro da temporada, todos jogos disputados até ao momento. É uma equipa física com muito espírito e usa muito bem as bolas paradas.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Barcelona

Data e horário: 17/04/2021, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja (Sevilha, ESP)

Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic

Simon; De Marcos, Nunez, Martinez, Lekue; Berenguer, Vencedor, D Garcia, Muniain; R Garcia, Williams

Barcelona

Ter Stegen; De Jong, Piqué, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Griezmann, Messi, Dembélé