Athletico, Bahia e Ceará podem incluir 5 nomes acertados em lista para a Sul-Americana; isso permite brecha maior até a 3ª rodada

A fase de grupos da Copa Sul-Americana tem início na próxima semana e sete brasileiros, a princípio, disputam o torneio: Grêmio (eliminado na pré Libertadores), Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Athletico, Bahia e Ceará. Pela primeira vez neste formato, a competição reunirá 32 equipes divididas em oito grupos, com quatro clubes cada.

Somente o primeiro colocado de cada grupo avançará para o mata-mata do torneio – fase de oitavas de final – em que enfrentarão os terceiros colocados das chaves da Libertadores.

O prazo para a inscrição dos 30 jogadores para a Conmebol se expirou nesta sexta-feira, ao meio-dia (horário de Brasília). Só que há um detalhe que interessa bastante a quem ainda está interessado no mercado da bola, casos de Athletico, Bahia e Ceará.

O colega Ulisses Gama, do portal Bahia Notícias, informa que a relação para a Sul-Americana permite uma “lista de intenções” até a 3ª rodada da fase de grupos, que será realizada entre 4 e 6 de maio.

A lista para a Sula tem que ser enviada até 12h de hoje, mas ela permite uma “lista de intenções” até a terceira rodada. Mesmo que um jogador não esteja assinado e registrado, ele pode estar na relação. A única obrigação do clube é informar com antecedência esses nomes. — Ulisses Gama (@sigaouli)

Mesmo que um jogador não esteja assinado e registrado, ele pode estar na relação. A única obrigação do clube é informar com antecedência esses nomes – há um limite de 5 nomes nesta “lista de intenções”, que certamente não será pública.

No caso do Esquadrão, o meia Thonny Anderson, emprestado pelo Red Bull Bragantino, deve ser inscrito, mesmo que ainda não foi oficializado em Salvador. Já o Athletico ainda monitora a situação de Ademir, atacante do América-MG, e o Ceará ainda procura um lateral-direito e um ponta no mercado.

Thonny Anderson passou pelo Athletico em 2019 e agora vai defender o Bahia na Sula (Foto: Gabriel Machado/AGIF)



O Bahia é cabeça de chave do Grupo B e estreia na próxima quarta-feira (21), fora de casa, contra o Montevideo City Torque. Independiente, da Argentina, e Guabirá, da Bolívia, completam a chave.

Já o Athletico estreia contra o Aucas, do Equador, na próxima terça-feira (20), na altitude de Quito. No grupo B, o time de António Oliveira ainda conta com o Melgar, do Peru, é o Metropolitanos, da Venezuela.

Messias foi um dos mais de 10 reforços do Vozão para a temporada (Foto: Divulgação/Ceará SC)



Finalmente o Ceará volta à competição após 10 anos e estrela a dura chave C com os bolivianos Jorge Wilstermann e Bolívar, além do Arsenal de Sarandí, da Argentina. O Vovô estreia na próxima quarta-feira (21), na Arena Castelão, contra o Wilstermann.