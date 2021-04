Athletico-PR anuncia que participará de iniciativa do setor privado para comprar vacinas

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira que vai participar de um movimento do setor privado para comprar vacinas contra a covid-19 e imunizar todos os integrantes do clube.

O Furacão informa que pretende agir em conjunto com os demais setores empresariais visando “auxiliar a vacinação em massa da população brasileira”. O time também convida outras organizações ligadas ao futebol para fazer parte do movimento com a intenção de ajudar o país a vencer a pandemia.

Ao fazer parte do movimento, o Athletico planeja vacinar os funcionários, atletas e comissões técnicas da equipe. Além deles, os sócio-torcedores do clube, que continuam pagando as mensalidades durante a pandemia mesmo sem poder ir ao estádio, também serão imunizados.

Confira o anúncio do Athletico-PR na íntegra:

Nesta semana a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 948/21, que prevê a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. O projeto seguirá para análise do Senado Federal e, após aprovação, será necessária a sanção do Presidente da República para entrar em vigor.

O Athletico Paranaense pretende entrar no grupo de empresas que está liderando este movimento para compras das vacinas com intuito de auxiliar a vacinação em massa da população brasileira.

Em conjunto com os demais setores empresariais, o Athletico buscará a compra e disponibilização das vacinas contra a Covid-19 para todos os seus funcionários, atletas, comissões técnicas e também para todos os Sócios Furacão que estão colaborando com o pagamento de suas mensalidades na pandemia, mesmo sem poder ir ao estádio.

O Athletico convida a todas as instituições ligadas ao futebol para que também façam parte deste movimento para ajudar o nosso País a vencer a pandemia da Covid-19.