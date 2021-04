Athletico-PR bate Cascavel CR e deixa a zona de rebaixamento do Paranaense

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR venceu o Cascavel CR por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada. Com o resultado, o Furacão venceu pela primeira vez na competição e deixou a zona de rebaixamento.

Para triunfar, o Athletico precisou recorrer a alguns atletas do elenco principal, como Santos, Aguilar, Thiago Heleno e Jadson. Até então, o clube só tinha utilizado jogadores sub-23 no Estadual.

Agora, o Rubro-Negro ocupa a 10ª posição do Campeonato Paranaense, com três pontos. O Cascavel CR, por sua vez, é o lanterna, com apenas um ponto conquistado em seis partidas disputadas. Já o líder é o FC Cascavel, que empatou em 1 a 1 com o Cianorte, segundo colocado, nesta quinta-feira.

O jogo – O Athletico-PR pressionou nos minutos iniciais, exigindo defesas de Tom em tentativas de Thiago Heleno e Yago. O Cascavel CR, no entanto, foi quem abriu o placar. Logo na primeira chance criada pelos visitantes, aos 15 minutos, o lateral Ramon dominou pela esquerda, chutou forte e contou com uma falha do goleiro Santos para marcar.

A vantagem do Cascavel durou pouco, já que Aguilar diminuiu aos 17. O zagueiro aproveitou a sobra na pequena área após escanteio cobrado por Jadson e deixou tudo igual.

A virada saiu dos pés de Jadson, aos 41 minutos. O meia rubro-negro recebeu cruzamento rasteiro de Khellven na entrada da área e bateu de primeira no canto esquerdo de Tom.

Na segunda etapa, o Athletico controlou a vantagem, mas seguiu em busca de mais um gol. Nos acréscimos, o Furacão foi premiado com o tento de Reinaldo. Após contra-ataque puxado por Jajá, o atacante recebeu cruzamento da esquerda e finalizou. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 1 CASCAVEL CR

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 22 de abril de 2021, quinta

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz

Assistentes: Weber Felipe Silva e Marco Antonio dos Santos Pepe

Cartões amarelos: Márcio Azevedo e Aguilar (Athletico-PR)

GOLS:

Athletico-PR: Aguilar, aos 17, e Jadson, aos 41 minutos do 1ºT; Reinaldo, aos 48 minutos do 2ºT

Cascavel CR: Ramon, aos 15 minutos do 1ºT

ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Aguilar, Thiago Heleno e Nicolas; Alvarado, Márcio Azevedo (Vinicius Mingotti) e Jadson (Kawan); Yago (Reinaldo), Vitinho (Jajá) e Matheus Babi (Matheus Anjos).

Técnico: António Oliveira

CASCAVEL CR: Tom; Cristiano, Fernando, Lima e Ramon (Bruno Chalkiadakis); Hildo, Eder Wilson, Bruno Gaúcho (Adriano) e Lucy; Vanderlan (Kennidy) e Lucas Coelho.

Técnico: Luiz Carlos Cruz