Athletico-PR derrota o Metropolitanos e conquista segunda vitória na Sul-Americana

O Athletico-PR segue fazendo uma boa campanha na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentou o Metropolitanos e venceu pelo placar de 1 a 0, na Arena da Baixada. Com o resultado, o time conquistou sua segunda vitória na competição e chegou aos seis pontos, assumindo a liderança provisória do Grupo D.

O Furacão começou aproveitando sua força dentro de casa para se impor sobre o adversário. Os brasileiros foram para o ataque e criaram boas oportunidades logo nos primeiros minutos, com Vitinho e Renato Kayzer, mas a dupla acabou desperdiçando.

Os brasileiros continuaram pressionando e construíram mais algumas chances para marcar, porém pecaram nas finalizações e, quando acertaram o gol, pararam no goleiro Gianluca.

Na segunda etapa, o Athletico seguiu com o ritmo ofensivo e chegou ao gol da vitória aos oito minutos. Thiago Heleno fez lançamento na área para Khellven, que cruzou para Renato Kayzer mandar de cabeça para as redes e inaugurar os marcadores da Arena da Baixada.

