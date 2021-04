Athletico-PR e Corinthians perdem certificado de clube formador da CBF; veja lista completa

Pela primeira vez desde a criação da lista em 2012, o Athletico-PR ficou fora dos clubes que possuem o Certificado de Clube Formador (CCF) da CBF. O Corinthians também aparece fora da listagem pela segunda vez consecutiva.

A relação foi atualizada no início de abril e conta com 28 times. O Timão já havia ficado de fora da relação divulgada em setembro de 2020. Já Flamengo e Palmeiras retornaram à lista. Entre os os paranaenses apenas o Coritiba segue na listagem.

