Athletico segue 100% na Sul-Americana e Autuori aponta atuação experimental do Furacão: “foi um grande teste”

Nesta quarta-feira (29), o Athletico venceu o Metropolitanos FC por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. O resultado é a segunda vitória em duas rodadas da competição continental. A partida na Arena da Baixada teve domínio do Rubro-Negro, mas o placar de 1 a 0 refletiu as dificuldades do Furacão diante do time venezuelano muito fechado, foi uma das análises do diretor técnico Paulo Autuori, que concedeu entrevista coletiva no final da partida.









“Futebol nos ensina a cada dia que não se deve falar nada. Jogos se ganham em campo. O importante é começar bem com duas vitórias. Os dois próximos jogos serão realizados fora de casa, então nós temos que ter essa tranquilidade. Primeiro tempo foi bom, organizado e criando oportunidades. Um adversário que se propôs apenas a se defender, com linha de cinco, e objetivo de tirar amplitude. Importante a equipe manter a organização e saber o que fazer na fase ofensiva, com jogadas de triangulação. Não sofremos praticamente nada”, enfatizou Autuori.

Mas o Furacão também perdeu muitas oportunidades, em 27 finalizações apenas 7 tiveram a meta do Metropolitanos como destino. O gol saiu no começo da segunda etapa, para Autuori, o Athletico teria mais facilidades se conseguisse abrir o placar mais cedo: “O Athletico conseguiu logo no início situações claras de gol. Se tivesse feito, o adversário não teria postura. O adversário foi sufocado, ganhava tempo com o goleiro e em nenhum momento o árbitro advertiu, ou seja, permitiu o antijogo. O importante é a vitória, com variação em termos de corredores e profundidades”, pontuou.

Na sequência, o diretor detalhou mais sobre a partida: “Foi um grande teste. A equipe tentou pelos lados com triangulações e usamos bem as entrelinhas. Criamos algum espaço na última linha com a movimentação do Kayzer e era um jogo que precisava jogar sem a bola para atrair. Embora não tivéssemos concretizado em gols, nós mostramos uma certa variação interessante pelos lados do campo e jogadas que enfatizavam a amplitude