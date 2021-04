Athletico vê Náutico atrapalhar negócio por Anderson e Sport: “Se não aqui, não será lá”, brinca setorista do CAP

O Athletico teve que mudar o planejamento e o time principal comandado pelo português António Oliveira fará a estreia direto na Copa Sul-Americana. O clube pretendia colocar o time principal em duas partidas do Campeonato Paranaense, mas usará a equipe de Aspirantes contra o Operário, no próximo sábado (17). Em meio às disputas dos torneios, a direção ainda lida com a “faxina” no elenco.

O goleiro Anderson, por exemplo, é a quinta opção hoje de Oliveira para o time e deve ser emprestado. O Sport vinha como favorito a ter o arqueiro de 22 anos por empréstimo até dezembro, como informou o Bolavip Brasil, mas o rival Náutico quer atrapalhar seus planos.

Segundo os colegas do Jornal do Commercio e Blog do Torcedor, o Timbu voltou ao negócio após saber do aval do Athletico para o Leão avançar na negociação com Anderson, restando apenas o “ok” do novo técnico Umberto Louzer. As tratativas estão sendo tratadas no Náutico diretamente pelo vice-presidente executivo Diógenes Braga.

Anderson se destacou no Náutico em 2020 e agora Timbu quer novamente o goleiro do CAP (Foto: Caio Falcão/CNC)



O colega Vinícius Furlan, que cobre diariamente o Athletico, também confirma a informação da concorrência entre os gigantes de Pernambuco. Vale lembrar que Anderson defendeu o Timbu na última temporada e a diretoria alvirrubra já tinha o desejo de estender o empréstimo do goleiro para até dezembro de 2021.

�� Novela�� Repercussão da contratação de Anderson pelo Sport atiçou o Náutico. Diretoria se mexeu para a negociação NÃO acontecer e negócio esfriou. “Se não aqui, não será lá”. Vontade do goleiro de só jogar, em Recife, no Náutico, pesou também. Náutico volta à briga. pic.twitter.com/8xILmBSlgD — Vinicius S. Furlan (@furlanvs)

April 15, 2021





Anderson foi contratado pelo Athletico-PR após ganhar projeção nacional pelo Santa Cruz na Série C em 2019. Na ocasião, ele teve teve a primeira experiência profissional no Tricolor do Arruda, por empréstimo junto ao Palmeiras, onde foi formado nas categorias de base. O arqueiro tem contrato no CT do Caju até 2022.