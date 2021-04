Atleta do Bellator, Lyoto Machida pede lutas com membros do UFC e exalta GP dos Meio-Pesados

No Bellator desde 2018, Lyoto Machida, de 42 anos, será uma das principais atrações do evento número 256 da organização, enfrentando Ryan Bader. A luta vale uma vaga nas semifinais do GP dos Meio-Pesados da organização de MMA. Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (7), o “Dragão” exaltou o campeonato e pediu lutas contra atletas do UFC.









Um crossover entre as duas organizações, endossado por outros atletas, foi pedido por Lyoto: “Eu gosto dessa oportunidade, porque acredito que os melhores meio-pesados estão presentes. Também me sinto respeitado e é uma grande chance de mostrar minhas habilidades. Significa muito para mim. Depois de uma longa carreira, é um grande momento”.

Ele ainda elogiou os lutadores do UFC, do qual fez parte entre 2007 e 2018: “O torneio é um formato diferente. No UFC, há grandes lutadores também. É difícil comparar. Quem sabe, um dia, os lutadores possam se enfrentar?”. A última luta de Lyoto no UFC aconteceu em maio de 2018, quando nocauteou Vitor Belfort com um chute frontal.

Sobre o campeonato do Bellator, Lyoto o encara como algo desafiador: “Sei o que tenho que fazer, gosto de me desafiar, enfrentar algo diferente e esse GP é diferente. Estou empolgado não apenas por ser uma revanche, e sim porque é uma missão. Estou animado, tive um bom camp. Muitas coisas mudaram”.

O lutador brasileiro enfrentou Ryan Bader há oito anos atrás, ainda no UFC. Em agosto de 2012, ele venceu o norte-americano por nocaute. No Bellator, Lyoto tem 50% de aproveitamento: duas vitórias e duas derrotas.