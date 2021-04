Atlético “dá sorte” e pega grupo sem campeões na Libertadores; Galo estreia fora de casa contra o La Guaira-VEN

O Atlético conheceu nessa sexta-feira (09) os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2021. As primeiras análises feitas dão conta de que o Galo teve sorte, pois não enfrentou outras equipes mais fortes e de maior tradição no continente, como Boca Juniors e River Plate, por exemplo.

O Galo, que vinha no pote 2 do torneio, enfrentará no grupo H o Cerro Porteño, do Paraguai, o América de Cali, da Colômbia, e o Deportivo La Guaira, da Venezuela. A curiosidade é que o Atlético é o único campeão do grupo, já que o América de Cali tem quatro finais e foi derrotado em todas, e o Cerro jamais chegou a uma decisão.

Grupo H

Cerro Porteño-PAR

Atlético

América de Cali-COL

Deportivo La Guaira-VEN

Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



A fase de grupos para o Galo começará na semana dos dias 20, 21 ou 22 de abril, quando o Atlético viajará ate a Venezuela para visitar o La Guaira. Depois, serão dois jogos dentro de casa, contra o América de Cali e o Cerro Porteño. As datas e horários ainda serão definidos e anunciados posteriormente pela Conmebol.

Confira a tabela completa dos jogos do Atlético na primeira fase:

Primeira rodada – La Guaira-VEN x Atlético

Segunda rodada – Atlético x América de Cali-COL

Terceira rodada – Atlético x Cerro Porteño-PAR

Quarta rodada – América de Cali-COL x Atlético

Quinta rodada – Cerro Porteño-PAR x Atlético

Sexta rodada – Atlético x La Guaira-VEN