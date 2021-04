Atlético de Madrid e Inter de Milão se juntam a ingleses e também anunciam saída da Superliga; veja quem sobrou

A Superliga europeia tem menos dois membros. Atlético de Madrid e Inter de Milão se juntaram nesta quarta-feira (21) aos seis gigantes ingleses (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham) e anunciaram saída da lista de times.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Ao longo dos últimos dias, diversos protestos de torcedores e clubes ocorreram, sendo o mais marcante na última terça-feira (20), quando a torcida do Chelsea foi aos arredores do Stamford Bridge antes do jogo contra o Brighton.

Dos 12 fundadores, restam agora os dois espanhóis (Real Madrid e Barcelona) e dois italianos (Milan e Juventus). Após a saída dos ingleses, a Superliga emitiu nota oficial, afirmando que os clubes foram pressionados a tomar esta decisão.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“A Superliga europeia está convencida de que o atual status quo do futebol europeu precisa de mudança. Estamos propondo uma nova competição europeia porque o sistema atual não funciona. Nossa proposta é direcionada para permitir que o esporte se desenvolva, enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, inclusive ajudando a superar as dificuldades financeiras vivenciadas por toda a comunidade do futebol como um resultado da pandemia”, começou por dizer.

Sobre a saída dos clubes ingleses, a Superliga também se pronunciou. “Apesar do anúncio da saída dos clubes ingleses, que foram forçados a tomar esta decisão por fatores externos, estamos convencidos de que a nossa proposta está dentro da lei europeia e suas regulamentações. Isso foi demonstrado hoje (terça) por uma decisão da corte para proteger a Superliga da ação de terceiros”, prosseguiu.

Por último, deixou claro que será preciso uma reformulação das ideias da competição, a fim de otimizar a proposta. Esta colocação leva a entender que a Superliga será suspensa, pelo menos momentaneamente.

“Dadas as atuais circunstâncias, nós reconsideraremos os passos mais apropriados para reformular o projeto, sempre tendo em mente a nossa premissa de oferecer aos torcedores a melhor experiência possível, enquanto realçamos o pagamento solidário à toda a comunidade do futebol”, finalizou.





Veja o comunicado da Inter de Milão:

Internazionale confirma que o clube não faz mais parte do projeto da Superliga. Estamos sempre empenhados em proporcionar aos torcedores a melhor experiência futebolística; inovação e inclusão fazem parte do nosso DNA desde a nossa fundação. Nosso compromisso com todas as partes interessadas para melhorar a indústria do futebol nunca mudará.

A Inter acredita que o futebol, como qualquer setor de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente suas competições, de forma a continuar a empolgar torcedores de todas as idades em todo o mundo, num quadro de sustentabilidade financeira.

Com esta visão, continuaremos a trabalhar em conjunto com instituições e todas as partes interessadas para o futuro do esporte que todos amamos.

Veja o comunicado do Atlético de Madrid:

O Conselho de Administração do Atlético de Madrid, reunido esta quarta-feira, decidiu comunicar formalmente à Superliga e aos restantes clubes fundadores a sua decisão de não formalizar definitivamente a sua adesão ao projeto.

O Atlético de Madrid tomou a decisão na segunda-feira passada de aderir a este projeto em resposta a circunstâncias que já não existem hoje.

Para o clube, a harmonia entre todos os grupos que compõem a família rojiblanca é fundamental, principalmente os nossos torcedores.

A equipe titular e o seu treinador mostraram-se satisfeitos com a decisão do clube, entendendo que o mérito desportivo deve prevalecer sobre qualquer outro critério.